Sport apresenta bom desempenho na Arena Pernambuco

Na noite da última sexta-feira, o Sport encarou o Flamengo e, mesmo rebaixado, o Leão terminou no empate por 1 a 1.

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O resultado demonstrou a força do Leão na Arena Pernambuco, já que o time apresenta um ótimo desempenho no estádio.

Desde a saída da Ilha do Retiro para a Arena, o Sport fez oito jogos, com direito a quatro vitórias, dois empates e duas derrotas.