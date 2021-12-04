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futebol

Sport apresenta bom desempenho na Arena Pernambuco

Dos oito jogos no estádio, o Sport saiu com quatro vitórias e apenas duas derrotas...
LanceNet

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Publicado em 

04 dez 2021 às 16:45

Publicado em 04 de Dezembro de 2021 às 16:45

Na noite da última sexta-feira, o Sport encarou o Flamengo e, mesmo rebaixado, o Leão terminou no empate por 1 a 1.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O resultado demonstrou a força do Leão na Arena Pernambuco, já que o time apresenta um ótimo desempenho no estádio.
Desde a saída da Ilha do Retiro para a Arena, o Sport fez oito jogos, com direito a quatro vitórias, dois empates e duas derrotas.
No total, dos 24 pontos disputados na Arena Pernambuco, o Leão somou 14 possíveis. Antes do término do Brasileirão, o Sport tem mais um jogo no local, que é o Athletico.

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