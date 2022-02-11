Sport apenas empata com o Caruaru City e perde chance de liderança no Pernambucano

O Sport empatou, em 1 a 1, com o Caruaru City, nesta quinta-feira (10). Os times se enfrentaram na Ilha do Retiro, em Pernambuco, em jogo válido pela 4ª rodada do Campeonato Pernambucano. Com o resultado, o Leão da Ilha perdeu a oportunidade de alcançar a liderança e ficou na 3ª colocação, com sete pontos. Já o City fica na 7ª posição, com apenas dois pontos.Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSTRUNCADO...

A primeira etapa começou bastante truncada e sem grandes chances de perigo. O Sport tentava valer o fator casa, mas os visitantes não davam espaços para os anfitriões criarem chances. Aos 5, o Caruaru teve a primeira chance, com Renzo. No entanto, a defesa do Sport cortou o perigo. O Leão respondeu pouco tempo depois, aos 14. Na jogada em contra-ataque, Ítalo tocou para Alan, mas a zaga do Caruaru afastou. Três minutos depois, em jogada ensaiada, Cáceres recebeu na entrada da área, mas mandou por cima do gol de Igor.

Os donos da casa se aproveitaram dos contra-ataques para chegar com perigo. Aos 25, a equipe do Leão puxou e inverteu a jogada. Watson recebeu na entrada da área e chutou por cima do gol do Caruaru. A equipe voltou a aparecer dez minutos depois. Com a bola na área, Fábio Alemão desviou de cabeça, e Renzo completou para o gol. A arbitragem, porém, marcou impedimento na jogada.

VOLTA MOVIMENTADA!

A segunda etapa começou mais movimentada. Nenhum dos times voltou para brincadeira. Com isso, não demorou para que o Caruaru City abrisse o placar. Aos 4, Tiago Costa cruzou, e Gustavo subiu e cabeceou com força, mandando no fundo do gol. Em resposta imediata, o Sport deixou tudo igual aos 9. Everton Felipe recebeu e lançou na área, onde Flávio Souza antecipou a marcação e tocou de cabeça em cima do gol de Igor Leonardo. O Leão da Ilha seguiu na pressão e teve chances com Parraguez e Everton Felipe.

A equipe da casa seguiu dando trabalho aos adversários. Anulando todas as chances dos visitantes, o Sport até conseguiu a virada. Aos 28, Parraguez aproveitou cruzamento de Denner e cabeceou para o gol. No entanto, a arbitragem pegou impedimento e anulou o gol. O time não se abalou e seguiu tentando. Aos 31, Cáceres tentou, mas mandou fraco. Na sequência, Túlio respondeu, chegando livre e cabeceou por cima do gol de Maílson. O Sport ainda teve uma chance aos 34. Everton Felipe cobrou escanteio, e a bola chegou a desviar em Matheus Serra, mas Igor defendeu.FICHA TÉCNICASPORT X CARUARU CITY

Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)Data: 10/02/2022 - 21h30 (de Brasília)Árbitro: Anderson Luis MarquesAssistentes: Ricardo Jorge Nunes dos Santos Júnior e Manoel Barbosa da Silva NetoCartões amarelos: Flávio Souza, Ítalo e Rodrigão (Sport); Tiago Costa, Henrique, Túlio e Thyago Marcolino (Caruaru City)Cartões vermelhos:

GOLS: Gustavo (4'/2ºT) (0-1); Flávio Souza (8'/2ºT) (1-1)

SPORT (Técnico: Gustavo Florentín)

Maílson; Ewerthon, Fábio Alemão, Renzo e Lucas Hernández (Victor Gabriel, aos 20'/2ºT); Watson (Parraguez, aos 0'/2ºT), Cáceres, Ítalo e Alan (Denner, aos 20'/2ºT); Flávio Souza (Rodrigão, aos 29'/2ºT) e Cristiano (Everton Felipe, aos 0'/2ºT).

CARUARU CITY (Técnico: Thyago Marcolino)

Igor; Léo Cotia, Matheus Serra, Tiago Costa e Thiago Recife (Maylson, aos 16'/2ºT); Gustavo, Henrique(Geyson, aos 33'/2ºT) e Luciano Grafite; Eduardo (Pedrinho Caruaru, aos 0'/2ºT), Edvaine (Maicon, aos 26'/2ºT) e Candinho (Túlio, aos 26'/2ºT).