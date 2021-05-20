Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Sport anuncia o retorno do atacante André

Jogador fará a sua terceira passagem pela equipe da Ilha do Retiro por onde atuou nas temporadas de 2015 e 2017...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 mai 2021 às 14:33

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 14:33

André tem grande identificação com a equipe da Ilha do Retiro onde acumulou 105 partidas e 43 tentos na união das passagens que aconteceram nas temporadas de 2015 e 2017.
Além disso, ele faturou o título estadual no seu último ano pelo Leão e estabeleceu o seu melhor aproveitamento desde que apareceu para o grande público no Santos em 2010 ao lado de : 27 gols em 67 compromissos disputados.
O acordo entre as partes tem validade até o término da Copa do Nordeste de 2022 e demonstra a insatisfação da equipe com suas atuais peças para o comando de ataque. Para exercer a mesma função de André, atualmente o técnico Umberto Louzer conta com Tréllez, Hernane Brocador e o jovem Maxwell.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

sport
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Com curadoria de Ailton Krenak, exposição “Você Já Escutou a Terra?” tem experiência imersiva
Sucesso na COP 30, exposição chega ao ES com entrada gratuita
Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 13 a 19 de abril de 2026
Imagem de destaque
Aposta de Vitória bate na trave e quase leva prêmio milionário da Mega

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados