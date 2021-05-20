Sport anuncia o retorno do atacante André

André tem grande identificação com a equipe da Ilha do Retiro onde acumulou 105 partidas e 43 tentos na união das passagens que aconteceram nas temporadas de 2015 e 2017.

Além disso, ele faturou o título estadual no seu último ano pelo Leão e estabeleceu o seu melhor aproveitamento desde que apareceu para o grande público no Santos em 2010 ao lado de : 27 gols em 67 compromissos disputados.