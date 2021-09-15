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futebol

Sport afunda na zona de rebaixamento do Brasileirão

Leão perdeu o seu compromisso, enquanto seus concorrentes do Z-4 somaram três pontos na rodada...

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 22:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 set 2021 às 22:19
Crédito: Anderson Stevens / Sport Club do Recife
O sinal de alerta está ligado dentro do Sport. Na noite da última segunda-feira, o Leão recebeu a visita do Internacional e acabou superado por 1 a 0.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O placar afundou o time pernambucano ainda mais na zona de rebaixamento. Agora, a equipe fica na penúltima colocação, com 17 pontos, cinco a menos que o São Paulo, primeiro time fora do Z-4.
Apesar do Tricolor Paulista ter perdido o seu jogo no fim de semana, os rivais diretos da zona de rebaixamento (Grêmio e América-MG), venceram seus compromissos e pressionaram o Leão.
Calendário
A chance de iniciar uma recuperação será no sábado, quando o Sport encara o Atlético-MG, no Mineirão.

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