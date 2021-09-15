Sport afunda na zona de rebaixamento do Brasileirão

Crédito: Anderson Stevens / Sport Club do Recife

O sinal de alerta está ligado dentro do Sport. Na noite da última segunda-feira, o Leão recebeu a visita do Internacional e acabou superado por 1 a 0.

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O placar afundou o time pernambucano ainda mais na zona de rebaixamento. Agora, a equipe fica na penúltima colocação, com 17 pontos, cinco a menos que o São Paulo, primeiro time fora do Z-4.

Apesar do Tricolor Paulista ter perdido o seu jogo no fim de semana, os rivais diretos da zona de rebaixamento (Grêmio e América-MG), venceram seus compromissos e pressionaram o Leão.

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