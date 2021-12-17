Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Spindel confirma ofertas, mas diz que Flamengo conta com Rodinei; diretor ironiza proposta pelo atacante Pedro
futebol

Spindel confirma ofertas, mas diz que Flamengo conta com Rodinei; diretor ironiza proposta pelo atacante Pedro

Diretor de futebol do Flamengo cita desafios da temporada e diz que conta com o lateral-direito, assim como o atacante. Novos reforços devem vir após definição do treinador...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 dez 2021 às 19:54

Publicado em 17 de Dezembro de 2021 às 19:54

Antes de embarcar para Portugal, onde se reunirá com candidatos a técnico do Flamengo em 2022, o diretor de futebol Bruno Spindel falou com a imprensa Aeroporto do Galeão sobre os interesses de outros clubes em dois jogadores do Rubro-Negro: Rodinei e Pedro. Sobre o lateral, Spindel confirmou ofertas, mas afirmou que o clube conta com ele para a próxima temporada. A respeito do atacante, o diretor ironizou uma suposta oferta de 7 milhões de euros.- O Rodinei é um atleta fantástico, um grande ser humano, sempre positivo. Teremos uma temporada complicadíssima, uma série de meses com nove ou 10 jogos e vamos precisar de um elenco qualificado e com quantitativo. Então contamos com o Rodinei, mas qualquer atleta que receba proposta oficial, o Flamengo irá analisar, ouví-lo e responder e tomar a decisão. Tiveram uma série de sondagens e ofertas, o Flamengo não aceitou e contamos com o atleta.
- Não tem nem o que falar sobre isso - resumiu sobre a situação do Pedro.
O LANCE!, nesta sexta, já havia publicado que Pedro e Flamengo estão na "mesma página" sobre o futuro do atacante, que será no Ninho em 2022.
Sobre possíveis reforços na Europa, Bruno Spindel não descartou, mas disse que a prioridade é definir o técnico para 2022 para, então, planejar o elenco.
- Vamos esperar o novo treinador. Tem as questões de ideia de jogo, sistema, metodologia de treino, uma série de questões que precisam ser analisadas com o treinador e equipe técnica para que a gente possa entregar o melhor planejamento de elenco para o clube. A principal liderança do futebol é sempre o treinador, por isso é muito importante termos ele conosco o mais rápido possível para darmos o segundo passo.
Crédito: BrunoSpindelfalousobreasituaçãodoFlamengonomercado(Foto:LazloDalfovo/LANCE!

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados