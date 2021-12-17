Spindel confirma ofertas, mas diz que Flamengo conta com Rodinei; diretor ironiza proposta pelo atacante Pedro

Antes de embarcar para Portugal, onde se reunirá com candidatos a técnico do Flamengo em 2022, o diretor de futebol Bruno Spindel falou com a imprensa Aeroporto do Galeão sobre os interesses de outros clubes em dois jogadores do Rubro-Negro: Rodinei e Pedro. Sobre o lateral, Spindel confirmou ofertas, mas afirmou que o clube conta com ele para a próxima temporada. A respeito do atacante, o diretor ironizou uma suposta oferta de 7 milhões de euros.- O Rodinei é um atleta fantástico, um grande ser humano, sempre positivo. Teremos uma temporada complicadíssima, uma série de meses com nove ou 10 jogos e vamos precisar de um elenco qualificado e com quantitativo. Então contamos com o Rodinei, mas qualquer atleta que receba proposta oficial, o Flamengo irá analisar, ouví-lo e responder e tomar a decisão. Tiveram uma série de sondagens e ofertas, o Flamengo não aceitou e contamos com o atleta.
- Não tem nem o que falar sobre isso - resumiu sobre a situação do Pedro.
O LANCE!, nesta sexta, já havia publicado que Pedro e Flamengo estão na "mesma página" sobre o futuro do atacante, que será no Ninho em 2022.
Sobre possíveis reforços na Europa, Bruno Spindel não descartou, mas disse que a prioridade é definir o técnico para 2022 para, então, planejar o elenco.
- Vamos esperar o novo treinador. Tem as questões de ideia de jogo, sistema, metodologia de treino, uma série de questões que precisam ser analisadas com o treinador e equipe técnica para que a gente possa entregar o melhor planejamento de elenco para o clube. A principal liderança do futebol é sempre o treinador, por isso é muito importante termos ele conosco o mais rápido possível para darmos o segundo passo.