Spindel confirma ofertas, mas diz que Flamengo conta com Rodinei; diretor ironiza proposta pelo atacante Pedro

Antes de embarcar para Portugal, onde se reunirá com candidatos a técnico do Flamengo em 2022, o diretor de futebol Bruno Spindel falou com a imprensa Aeroporto do Galeão sobre os interesses de outros clubes em dois jogadores do Rubro-Negro: Rodinei e Pedro. Sobre o lateral, Spindel confirmou ofertas, mas afirmou que o clube conta com ele para a próxima temporada. A respeito do atacante, o diretor ironizou uma suposta oferta de 7 milhões de euros.- O Rodinei é um atleta fantástico, um grande ser humano, sempre positivo. Teremos uma temporada complicadíssima, uma série de meses com nove ou 10 jogos e vamos precisar de um elenco qualificado e com quantitativo. Então contamos com o Rodinei, mas qualquer atleta que receba proposta oficial, o Flamengo irá analisar, ouví-lo e responder e tomar a decisão. Tiveram uma série de sondagens e ofertas, o Flamengo não aceitou e contamos com o atleta.