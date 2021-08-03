Spartak Moscou x Benfica: veja as prováveis escalações

O Benfica viaja para encarar o Spartak Moscou pela 3ª eliminatória da Champions League nesta quarta-feira, às 14h (horário de Brasília). O Míster busca classificar os Encarnados para a fase de grupos do principal torneio do Velho Continente.Fala, Míster
- O que podem esperar neste primeiro jogo é muita ambição, confiança e vontade em passar desta fase. O nosso crescimento será partida a partida e queremos estar em um alto nível. É claro que o conhecimento que os técnicos têm do Benfica é vantajoso, mas com toda a facilidade que temos em adquirir os jogos do adversário, também temos conhecimento para passar o que queremos como estratégia - disse Jesus.
Trauma do passado
Na última temporada, o Benfica foi eliminado nesta fase para o PAOK, até então comandado por Abel Ferreira, atual treinador do Palmeiras. Jorge Jesus tem apenas mais um ano de contrato e havia prometido em seu retorno que seria capaz de conquistar grandes feitos em nível continental com as Águias, o que não aconteceu até o momento.
FICHA TÉCNICA:Spartak Moscou x Benfica
Data e horário: 4/8/2021, às 14h (de Brasília)Local: Spartak Stadium, em Moscou (RUS)
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:SPARTAK MOSCOU (Técnico: Rui Vitória)Maksimenko; Rasskazov, Gigot, Dzhikiya e Lucas; Kral e Zobnin; Moses, Bakaev e Promes; Sobolev
Desfalques: Pavel Maslov e Aleksandr Selikhov (machucados)
BENFICA (Técnico: Jorge Jesus)Vlachodimos; Verissimo, Otamendi e Vertonghen; Gilberto, Taarabt, Weigl e Grimaldo; Pizzi, Seferovic e Silva
Desfalques: Darwin Núñez, André Almeida e Gabriel (machucados)