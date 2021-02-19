Southampton x Chelsea: saiba onde assistir e prováveis escalações

Crédito: MIKE HEWITT / POOL / AFP

De volta ao G-4 do Campeonato Inglês, o Chelsea quer confirmar o bom momento que vive com a chegada de seu novo técnico e neste sábado os Blues podem chegar à quinta vitória seguida. No St. Mary's Stadium, os londrinos encaram o Southampton, às 9h30 (de Brasília).

+ Veja a tabela da Premier LeagueO técnico Thomas Tuchel elogiou a forma como o Chelsea vem jogando recentemente e disse que os Blues não devem mudar seu estilo de jogo. Para o alemão, sua equipe tem qualidade o suficiente para se impor contra qualquer adversário.

- Quando jogamos contra o Tottenham foi um grande, grande jogo e fizemos nossas coisas direito. Fomos corajosos o suficiente para jogar o nosso jogo e impor o nosso estilo aos adversários e é isso que queremos: jogar o mesmo jogo independentemente de quem esteja do outro lado.

O austríaco Ralph Hasenhüttl elogiou muito o adversário deste sábado e disse que o time comandado por Thomas Tuchel é uma das melhores equipes da Premier League.

- Este é, para mim, um dos melhores times em termos de qualidade individual no campeonato, e agora eles estão se tornando cada vez mais uma equipe que joga em boa forma e praticam um bom futebol. Você não pode permitir que eles tenham muita posse de bola.

+ Seleção Brasileira está em qual posição? Confira o top 20 do primeiro ranking da Fifa em 2021FICHA TÉCNICA

Southampton x ChelseaCampeonato Inglês - 25ª rodada

Data e horário: 20/02/2021, às 9h30 (de Brasília)​Local: St. Mary's Stadium, em Southampton (ING)Árbitro: Anthony TaylorAssistentes: Simon Long e Adam NunnOnde assistir: Fox Sports

PROVÁVEIS TIMES

SOUTHAMPTON (Técnico: Ralph Hasenhüttl)McCarthy; Stephens, Bednarek, Vestergaard e Bertrand; Armstrong, Romeu, Ward-Prowse e Minamino; Adams e Danny Ings.

Desfalques: Walker-Peters, Diallo, Walcott, Obafemi e Smallbone (lesionados).

CHELSEA (Técnico: Thomas Tuchel)Mendy; Azpilicueta, Christensen e Rudiger; Hudson-Odoi, Jorginho, Kovacic e Marcos Alonso; Mason Mount, Giroud e Werner.