Southampton x Chelsea: saiba onde assistir e prováveis escalações

De volta ao G-4 do Campeonato Inglês, o Chelsea quer confirmar o bom momento que vive com a chegada de seu novo técnico e neste sábado os Blues podem chegar à quinta vitória seguida. No St. Mary's Stadium, os londrinos encaram o Southampton, às 9h30 (de Brasília).
+ Veja a tabela da Premier LeagueO técnico Thomas Tuchel elogiou a forma como o Chelsea vem jogando recentemente e disse que os Blues não devem mudar seu estilo de jogo. Para o alemão, sua equipe tem qualidade o suficiente para se impor contra qualquer adversário.
- Quando jogamos contra o Tottenham foi um grande, grande jogo e fizemos nossas coisas direito. Fomos corajosos o suficiente para jogar o nosso jogo e impor o nosso estilo aos adversários e é isso que queremos: jogar o mesmo jogo independentemente de quem esteja do outro lado.
O austríaco Ralph Hasenhüttl elogiou muito o adversário deste sábado e disse que o time comandado por Thomas Tuchel é uma das melhores equipes da Premier League.
- Este é, para mim, um dos melhores times em termos de qualidade individual no campeonato, e agora eles estão se tornando cada vez mais uma equipe que joga em boa forma e praticam um bom futebol. Você não pode permitir que eles tenham muita posse de bola.
+ Seleção Brasileira está em qual posição? Confira o top 20 do primeiro ranking da Fifa em 2021FICHA TÉCNICA
Southampton x ChelseaCampeonato Inglês - 25ª rodada
Data e horário: 20/02/2021, às 9h30 (de Brasília)Local: St. Mary's Stadium, em Southampton (ING)Árbitro: Anthony TaylorAssistentes: Simon Long e Adam NunnOnde assistir: Fox Sports
PROVÁVEIS TIMES
SOUTHAMPTON (Técnico: Ralph Hasenhüttl)McCarthy; Stephens, Bednarek, Vestergaard e Bertrand; Armstrong, Romeu, Ward-Prowse e Minamino; Adams e Danny Ings.
Desfalques: Walker-Peters, Diallo, Walcott, Obafemi e Smallbone (lesionados).
CHELSEA (Técnico: Thomas Tuchel)Mendy; Azpilicueta, Christensen e Rudiger; Hudson-Odoi, Jorginho, Kovacic e Marcos Alonso; Mason Mount, Giroud e Werner.
Desfalques: Thiago Silva (lesionado), Abraham e Havertz (dúvidas).