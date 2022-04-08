Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Southampton x Chelsea: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Inglês
futebol

Southampton x Chelsea: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Inglês

Blues estão em terceiro lugar e ainda sonham com o título da Premier League mesmo 14 pontos atrás do líder Manchester City. Já o time da casa está no meio da tabela...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 abr 2022 às 16:00

Publicado em 08 de Abril de 2022 às 16:00

Em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Inglês, o Chelsea visita o Southampton, neste sábado, às 11h, no Estádio Saint Mary. A partida vai ter transmissão do Star +. O Chelsea está em terceiro lugar, com 59 pontos. Já o time da casa é o 12º, com 36. Confira a tabela do Campeonato InglêsOs líderes são Manchester City (73) e Liverpool (72). Apesar da distância, os Blues ainda sonham com o título pois têm um jogo a menos (30 a 29) e os dois primeiros vão se enfrentar neste fim de semana. O G4 tem ainda o Tottenham, com 54 pontos, em 30 rodadas.
O Chelsea perdeu os dois últimos jogos: para o Brentford e para o Real Madrid, ambos em casa, pelo Campeonato Inglês e pela Champions League, respectivamente.
FICHA TÉCNICA
Southampton x ChelseaPremier League - Campeonato Inglês - 32ª Rodada​Data e horário: 09/04/2022, às 11h (de Brasília)Local: Saint Mary, em Southampton (ING)Transmissão: Star +
PROVÁVEIS TIMES
SOUTHAMPTON (Técnico: Ralph Hasenhüttl)Forster; Livramento, Bednarek, Salisu e Walker-Peters; Prowse, Romeu e Diallo; Elyounoussi, Long e Adams
Desfalque: Broja (Acordo de empréstimo)
CHELSEA (Técnico: Thomas Tuchel)Mendy; Rudiger, Thiago Silva e Christensen; Azpilicueta, Jorginho, Kanté e James; Mount, Havertz e Lukaku
Desfalque: Chillwell (lesionado)
Crédito: OChelseaestáembaixanatemporada,comduasderrotasnosdoisúltimosjogos(Foto:OliSCARFF/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chelsea
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
ES divulga a lista de 9 mil selecionados no programa CNH Social 2026
Imagem BBC Brasil
EUA x Irã: quatro cenários possíveis do que vem pela frente no conflito
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva durante entrevista
Prepare o bolso porque a conta vai chegar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados