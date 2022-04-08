Southampton x Chelsea: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Inglês

Em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Inglês, o Chelsea visita o Southampton, neste sábado, às 11h, no Estádio Saint Mary. A partida vai ter transmissão do Star +. O Chelsea está em terceiro lugar, com 59 pontos. Já o time da casa é o 12º, com 36. Confira a tabela do Campeonato InglêsOs líderes são Manchester City (73) e Liverpool (72). Apesar da distância, os Blues ainda sonham com o título pois têm um jogo a menos (30 a 29) e os dois primeiros vão se enfrentar neste fim de semana. O G4 tem ainda o Tottenham, com 54 pontos, em 30 rodadas.
O Chelsea perdeu os dois últimos jogos: para o Brentford e para o Real Madrid, ambos em casa, pelo Campeonato Inglês e pela Champions League, respectivamente.
FICHA TÉCNICA
Southampton x ChelseaPremier League - Campeonato Inglês - 32ª RodadaData e horário: 09/04/2022, às 11h (de Brasília)Local: Saint Mary, em Southampton (ING)Transmissão: Star +
PROVÁVEIS TIMES
SOUTHAMPTON (Técnico: Ralph Hasenhüttl)Forster; Livramento, Bednarek, Salisu e Walker-Peters; Prowse, Romeu e Diallo; Elyounoussi, Long e Adams
Desfalque: Broja (Acordo de empréstimo)
CHELSEA (Técnico: Thomas Tuchel)Mendy; Rudiger, Thiago Silva e Christensen; Azpilicueta, Jorginho, Kanté e James; Mount, Havertz e Lukaku
Desfalque: Chillwell (lesionado)