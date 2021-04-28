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Sousa, do Botafogo, recebe placa pelo gol de número 600 do estádio Nilton Santos: 'Sensação única'

O zagueiro Kanu, que deu a assistência para o gol, entregou a placa ao amigo e companheiro de equipe Sousa...

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 19:59

LanceNet

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Publicado em 

28 abr 2021 às 19:59
Crédito: Reprodução/Botafogo TV
A vitória do Botafogo sobre o Macaé por 4 a 0, no último domingo, em partida válida pela última rodada da Taça Guanabara de 2021 foi especial para o jovem David Sousa, de apenas 19 anos. O terceiro gol da goleada marcado pelo zagueiro foi também o de número 600 do estádio Nilton Santos. Assim, o Alvinegro preparou uma homenagem para Sousa e lhe entregou uma placa pelo feito.
- Emoção muito grande, sensação única de ter entrado mais ainda para a história do clube fazendo o gol 600 do (estádio) Nilton Santos - celebrou Sousa.> Veja quem entrou em campo pelo Botafogo na temporada 2021O gol, inclusive, foi o primeiro da carreira de Sousa pelos profissionais. O camisa 30 assinou o primeiro contrato profissional com o Botafogo no fim de dezembro de 18, quando tinha apenas 17 anos. O zagueiro que soma passagens também soma passagens pela seleção brasileira comemorou e disse que não esperava que o primeiro fosse ser dessa maneira.
- Não imaginava (que seria tão simbólico). O gol foi quase do Kanu, mas a sensação é de felicidade. Passa um filme na cabeça com tudo aquilo que a gente passou para chegar aqui.Sousa citou Kanu, porque ele foi o autor da assistência. Após desvio de cabeça de Matheus Nascimento em cobrança de falta, Kanu, da pequena área, conseguiu a finalização e, antes que a bola entrasse, o camisa 30 do Botafogo só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo das redes.
- Kanu é um irmão e um exemplo para a rapaziada que está subindo da base. É um cara excepcional, um trabalhador e foi de pouquinho e pouquinho buscando seu espaço. E sempre que sobe um jogador da base, ele chega a orientar, dar conselhos e aquilo ali (o abraço na comemoração) foi para agradecê-lo por tudo o que fez por mim e que continua fazendo.
Assim, o Botafogo preferiu fazer uma surpresa e quebrar o protocolo. Geralmente, algum membro da direção do clube que entrega a homenagem ao jogador. No entanto, dessa vez, o Alvinegro permitiu que o amigo Kanu lhe entregasse a placa.
- Mérito do trabalho dele e do grande atleta que ele é profissional. Falaram que ele “roubou” o gol, mas não, só conferiu. Fico muito feliz de um prata da casa estar recebendo uma homenagem dessa, de um clube em que fomos formados e deve muitas alegrias à torcida. Feliz por ele. A gente quer continuar crescendo e evoluindo - comemorou Kanu.

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