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futebol

Sousa comemora vitória do Botafogo e brinca com Kanu: 'Depois eu vou pagar um jantar para ele'

No lance do terceiro gol do Alvinegro, Kanu já havia finalizado, mas Sousa apareceu e empurrou a bola para o fundo das redes...

Publicado em 25 de Abril de 2021 às 22:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 abr 2021 às 22:53
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O clima é de alegria no Botafogo. Isso porque, neste domingo, o Alvinegro venceu Macaé por 4 a 0, no estádio Nilton Santos, em jogo válido pela última rodada da Taça Guanabara. A noite foi também especial para o zagueiro Sousa, que marcou o primeiro gol pelo profissional.
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Em entrevista à Botafogo TV, ele comemorou o gol marcado e brincou com o parceiro de zaga. Na jogada, Kanu havia finalizado a bola, mas, em cima da linha, Sousa empurrou para o fundo das redes. Apesar de ser um lance difícil, o árbitro deu o gol a Sousa.- Muito feliz com esse gol, mas principalmente com a vitória. A gente está em uma fase de reconstrução. É importantíssimo a gente ganhar para dar confiança no trabalho. O Kanu tentou jogar um papo furado ali, mas o gol foi meu e depois eu vou pagar um jantar pra ele.
Com a vitória, o Botafogo subiu para a sétima colocação do Campeonato Carioca. Assim, o clube de General Severiano vai encarar o Nova Iguaçu na fase semifinal da Taça Rio. Caso avance, pode encontrar o Vasco, que enfrenta o Madureira, na final.

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