'Sou um bom goleiro': Arão brinca e se oferece para substituir Diego Alves em goleada do Flamengo; veja o vídeo

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Uma situação inusitada aconteceu no fim da goleada de 5 a 1 do Flamengo sobre o Madureira, nesta segunda-feira. Quando Diego Alves sentiu dores no joelho direito e precisou ser atendido pelo departamento médico, Willian Arão se ofereceu para assumir o gol rubro-negro nos minutos finais da partida disputada no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

+ Gabigol no topo, BH e Diego na lista... Confira os maiores artilheiros do Flamengo no século XXIVale lembrar que naquele momento, Rogério Ceni já havia realizado as cinco substituições e não poderia colocar Hugo Souza ou Gabriel Batista em campo. A situação foi capturada por uma câmera da TV e viralizou nas redes sociais após o fim da partida.

Diego Alves até brincou com a versatilidade do companheiro e postou: 'Volante moderno joga em todas'. Volante de origem e atualmente atuando como zagueiro, Willian Arão respondeu em seguida com: 'Em constante evolução'. Confira o momento a seguir: + Confira a tabela completa do Campeonato Carioca