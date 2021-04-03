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Soteldo testa negativo para Covid e passa por exames no Santos

Jogador voltou da Venezuela apenas na quinta e não treinou com o grupo desde então...

Publicado em 03 de Abril de 2021 às 18:16

LanceNet

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Publicado em 

03 abr 2021 às 18:16
Crédito: Divulgação/Santos FC
O meia-atacante Yeferson Soteldo testou negativo para Covid-19 e foi ao CEPRAF do CT Rei Pelé neste sábado (3) para passar por uma avaliação pelo Departamento Médico do Santos. O jogador atuou pela última vez no dia 16 de março diante do Deportivo Lara, pela terceira fase da Copa Libertadores.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaDepois do confronto contra o Lara, Soteldo ganhou uma folga da diretoria do clube e deveria retornar ao Brasil no dia 21, mas encontrou dificuldade de voos pela pandemia do coronavírus e só chegou em São Paulo na madrugada da última quinta-feira.
Soteldo ficou fora das duas semanas de treinos do Santos em Atibaia, mas deve viajar com a delegação para a Argentina neste domingo e ficar como opção no banco de reservas na partida de terça-feira diante do San Lorenzo, pela terceira fase da Copa Libertadores.O técnico Ariel Holan não poderá contar com o volante Sandry, que sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito, e com o atacante Kaio Jorge, que faz um trabalho de fortalecimento muscular. Em compensação, Marinho deve estrear na temporada.
O Santos enfrenta o San Lorenzo, na terça-feira (6), às 21h30, no Estádio Pedro Bidegain. O jogo de volta, no dia 13, ficou definido para o Estádio Mané Garrincha, em Brasília, uma vez que está suspensa atividades esportivas no estado de São Paulo que passa por fase mais restritiva devido a pandemia.

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