Soteldo testa negativo para Covid e passa por exames no Santos

Crédito: Divulgação/Santos FC

O meia-atacante Yeferson Soteldo testou negativo para Covid-19 e foi ao CEPRAF do CT Rei Pelé neste sábado (3) para passar por uma avaliação pelo Departamento Médico do Santos. O jogador atuou pela última vez no dia 16 de março diante do Deportivo Lara, pela terceira fase da Copa Libertadores.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaDepois do confronto contra o Lara, Soteldo ganhou uma folga da diretoria do clube e deveria retornar ao Brasil no dia 21, mas encontrou dificuldade de voos pela pandemia do coronavírus e só chegou em São Paulo na madrugada da última quinta-feira.

Soteldo ficou fora das duas semanas de treinos do Santos em Atibaia, mas deve viajar com a delegação para a Argentina neste domingo e ficar como opção no banco de reservas na partida de terça-feira diante do San Lorenzo, pela terceira fase da Copa Libertadores.O técnico Ariel Holan não poderá contar com o volante Sandry, que sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito, e com o atacante Kaio Jorge, que faz um trabalho de fortalecimento muscular. Em compensação, Marinho deve estrear na temporada.