Soteldo publica vídeo e não pretende acionar o Santos na Justiça

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Ao menos um boa notícia para o torcedor santista nesta segunda-feira. O LANCE! apurou que o atacante venezuelano Soteldo não deve acionar o Santos na Justiça por conta da redução salarial e atrasos nos vencimentos, ao contrário do atacante Eduardo Sasha e do goleiro Éverson, que processaram o clube.

O jogador possui um carinho muito grande pela torcida e gratidão pelo Peixe, o que pesa na decisão de não ir aos tribunais. Na tarde desta segunda-feira, o camisa dez santista publicou um vídeo nas suas redes sociais onde ele destaca trabalho, superação e perseverança como lema neste momento. O vídeo também mostra gols dele com a camisa do Santos.