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Soteldo publica vídeo e não pretende acionar o Santos na Justiça

Camisa dez santista soltou um vídeo nas suas redes sociais com o lema 'trabalho, superação e perseverança' e mostrando gols com a camisa do Peixe na última temporada...

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 17:13

LanceNet

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Publicado em 

20 jul 2020 às 17:13
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Ao menos um boa notícia para o torcedor santista nesta segunda-feira. O LANCE! apurou que o atacante venezuelano Soteldo não deve acionar o Santos na Justiça por conta da redução salarial e atrasos nos vencimentos, ao contrário do atacante Eduardo Sasha e do goleiro Éverson, que processaram o clube.
O jogador possui um carinho muito grande pela torcida e gratidão pelo Peixe, o que pesa na decisão de não ir aos tribunais. Na tarde desta segunda-feira, o camisa dez santista publicou um vídeo nas suas redes sociais onde ele destaca trabalho, superação e perseverança como lema neste momento. O vídeo também mostra gols dele com a camisa do Santos.
Veja o vídeo Soteldo é um dos grandes nomes do Santos desde a última temporada. Até aqui, foram 59 jogos disputados pelo Peixe desde a sua chegada em 2019, com doze gols marcados.

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