Soteldo participa do único treino do Santos para jogo de Libertadores, mas Marinho não; ambos são dúvidas

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Nesta segunda-feira (19) o Santos realizou o seu primeiro e único treinamento visando o duelo desta terça-feira (20), contra o Defensa y Justicia (ARG), pela sexta rodada do grupo G da Conmebol Libertadores, na Vila Belmiro. O técnico Cuca comandou uma atividade tática que contou com o atacante Soteldo, em processo de negociação com o Al-Hillal, da Arábia Saudita, mas segue como dúvida para o duelo por conta do mesmo motivo.

Por sua vez, Lucas Veríssimo, Alison e Marinho seguiram fora do trabalho com bola. O volante esteve em campo, mas apenas correu em volta do gramado. O zagueiro e o atacante ficaram na parte interna do CT Rei Pelé tratando dos problemas físicos que os tiraram das duas últimas partidas, contra Atlético-GO e Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro.

O goleiro Vladimir, que se recupera de uma cirurgia no dedo mínimo do pé direito, e o meia Carlos Sánchez, que no último sábado (17) passou por uma cirurgia para reconstrução ligamentar do joelho, são desfalques garantidos para o duelo diante dos argentinos, que pode fazer do Peixe a melhor equipe da primeira fase da Libertadores. Com 13 pontos, o Alvinegro está invicto na competição, com quatro vitórias e um empate. Caso o Peixe vença o Defensa y Justicia e na quarta-feira (21) o Palmeiras perca para o Tigre (ARG), no Allianz Parque, o Santos ficará no topo geral da fase de grupos do torneio sul-americano. SOTELDO

O Comitê de Gestão do Santos já aceitou uma proposta de 7 milhões de dólares do mundo árabe pelo atacante venezuelano. Por sua vez, devido à proximidade da eleição presidencial do Peixe, prevista para o dia 12 de dezembro, toda transação de chegada ou saída de atletas precisa da aprovação do Conselho Deliberativo, que se reunirá de forma virtual nesta quarta-feira (22).