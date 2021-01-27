Soteldo ganha chuteira personalizada que aborda promessa da esposa

Um dos principais jogadores do Santos desde a temporada passada, o atacante venezuelano Yeferson Soteldo terá uma motivação extra para buscar o quarto título do Peixe na Copa Libertadores. Casado e pai de três filhos, Thiago, Rihanna e Oliver, o camisa 10 recebeu em uma de suas redes sociais uma promessa de sua esposa, Elliany Jimenez: "Se ganhar a Copa, te dou outra filha".Para a grande decisão da Libertadores, a New Balance, patrocinadora oficial de Soteldo, personalizou uma chuteira exclusiva para o duelo fazendo menção à promessa de Elianny. O calçado trará a palavra "loading" ao lado do nomes da esposa e dos três filhos do casal, fazendo referência à possível chegada da quarta criança.Na Libertadores, Soteldo é um dos destaques do Santos, com dois gols e duas assistências. O camisa 10, eleito melhor em campo em três partidas da campanha do Peixe, ainda concorre ao prêmio de melhor jogador da competição ao lado de seu companheiro de ataque Marinho e dos palmeirenses Rony e Weverton.Soteldo e o Santos vão em busca do tetracampeonato da Copa Libertadores da América no próximo sábado, contra o Palmeiras. A decisão, em jogo único, será no Maracanã, às 17h.