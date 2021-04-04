Soteldo explica demora na volta ao Santos e embarca para a Argentina

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O meia-atacante Yeferson Soteldo gravou um vídeo em seu instagram para explicar a demora no retorno ao Brasil após o jogo contra o Deportivo Lara, pela terceira fase da Copa Libertadores, dia 16 de março. O jogador ganhou uma folga da diretoria do clube e deveria retornar ao Brasil no dia 21, mas encontrou dificuldade de voos pela pandemia do coronavírus e só chegou em São Paulo na madrugada da última quinta-feira.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista- Estou de volta, com o grupo, feliz, o que aconteceu escapou da minha mão. Eu só queria ficar com minha família. Agora estou aqui e vamos para a frente - afirmou o jogador.

Soteldo ficou fora das duas semanas de treinos do Santos em Atibaia, mas viajou com a delegação para a Argentina neste domingo e deve ficar como opção no banco de reservas na partida de terça-feira diante do San Lorenzo, pela terceira fase da Copa Libertadores.O técnico Ariel Holan não poderá contar com o volante Sandry, que sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito, e com o atacante Kaio Jorge, que faz um trabalho de fortalecimento muscular. Em compensação, Marinho deve estrear na temporada.