Soteldo espera Santos melhor que na Vila para avançar na Libertadores

A temporada 2021 mal começou o Santos já tem um jogo decisivo pela frente nesta terça-feira. O Peixe encara o Deportivo Lara (Venezuela), pelo duelo de volta da segunda fase da Copa Libertadores. Um dos principais jogadores do time, o atacante Soteldo prevê um time melhor do aquele que jogou na Vila na ida, se adaptando ao estilo Holan.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista- Temos que jogar como sempre jogamos para avançar na competição. Lá na Vila foi um jogo difícil porque eles se postaram um pouco atrás. Precisamos manter a tranquilidade. Naquela ocasião era o segundo jogo do Ariel com a gente. Aos poucos estamos crescendo no comando dele e vamos estar melhores na partida de amanhã (hoje) - concluiu Soteldo.
Além da conquista esportiva, a classificação garante ao Peixe ao menos R$ 8 milhões em cotas de participação. Se passar pelo Deportivo Lara, o Santos garante US$ 550 (cerca de R$ 3 milhões) da terceira fase da Copa Libertadores, além de garantir ao menos mais US$ 900 (cerca de R$ 5 milhões) da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Isso porque o clube eliminado na terceira fase da Copa Libertadores garante vaga na fase de grupos da Sul-Americana, que dá US$ 300 mil (R$ 1,66 milhão) de cota para cada jogo como mandante.Santos e Deportivo Lara se enfrentam nesta terça-feira, 19h15, em Caracas, na Venezuela. O Peixe avança para a próxima fase com qualquer empate, já que venceu o primeiro jogo por 2 a 1.