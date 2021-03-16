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futebol

Soteldo espera Santos melhor que na Vila para avançar na Libertadores

Atacante jogará em casa nesta noite no confronto decisivo diante do Deportivo Lara...

Publicado em 16 de Março de 2021 às 15:45

LanceNet

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Publicado em 

16 mar 2021 às 15:45
Crédito: Soteldo recebeu uma placa comemorativa pelos 100 jogos pelo Santos (Divulgação / Twitter Santos FC
A temporada 2021 mal começou o Santos já tem um jogo decisivo pela frente nesta terça-feira. O Peixe encara o Deportivo Lara (Venezuela), pelo duelo de volta da segunda fase da Copa Libertadores. Um dos principais jogadores do time, o atacante Soteldo prevê um time melhor do aquele que jogou na Vila na ida, se adaptando ao estilo Holan.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista- Temos que jogar como sempre jogamos para avançar na competição. Lá na Vila foi um jogo difícil porque eles se postaram um pouco atrás. Precisamos manter a tranquilidade. Naquela ocasião era o segundo jogo do Ariel com a gente. Aos poucos estamos crescendo no comando dele e vamos estar melhores na partida de amanhã (hoje) - concluiu Soteldo.
Além da conquista esportiva, a classificação garante ao Peixe ao menos R$ 8 milhões em cotas de participação. Se passar pelo Deportivo Lara, o Santos garante US$ 550 (cerca de R$ 3 milhões) da terceira fase da Copa Libertadores, além de garantir ao menos mais US$ 900 (cerca de R$ 5 milhões) da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Isso porque o clube eliminado na terceira fase da Copa Libertadores garante vaga na fase de grupos da Sul-Americana, que dá US$ 300 mil (R$ 1,66 milhão) de cota para cada jogo como mandante.Santos e Deportivo Lara se enfrentam nesta terça-feira, 19h15, em Caracas, na Venezuela. O Peixe avança para a próxima fase com qualquer empate, já que venceu o primeiro jogo por 2 a 1.

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