Soteldo espera Santos melhor que na Vila para avançar na Libertadores

Crédito: Soteldo recebeu uma placa comemorativa pelos 100 jogos pelo Santos (Divulgação / Twitter Santos FC

A temporada 2021 mal começou o Santos já tem um jogo decisivo pela frente nesta terça-feira. O Peixe encara o Deportivo Lara (Venezuela), pelo duelo de volta da segunda fase da Copa Libertadores. Um dos principais jogadores do time, o atacante Soteldo prevê um time melhor do aquele que jogou na Vila na ida, se adaptando ao estilo Holan.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista- Temos que jogar como sempre jogamos para avançar na competição. Lá na Vila foi um jogo difícil porque eles se postaram um pouco atrás. Precisamos manter a tranquilidade. Naquela ocasião era o segundo jogo do Ariel com a gente. Aos poucos estamos crescendo no comando dele e vamos estar melhores na partida de amanhã (hoje) - concluiu Soteldo.