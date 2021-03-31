Soteldo, enfim, consegue embarcar de volta para o Brasil

Está chegando ao fim a saga de Yeferson Soteldo para voltar ao Brasil. Foram 10 dias tentando deixar a Venezuela e se juntar ao grupo do Santos. Nesta quarta-feira, o atacante conseguiu um voo, com conexão no Panamá. O desembarque em São Paulo está previsto para pouco depois da meia-noite. O jogador precisará fazer exame de Covid-19, antes de se integrar ao elenco.

Soteldo ficou no seu país natal após o empate em 1 a 1 entre Santos e Deportivo Lara, pela segunda fase da Copa Libertadores, dia 16 de março. passar uns dias com a família em seu país natal. A folga veio pelo fato do atacante não ter conseguido ver seus familiares durante o recesso que teve entre as temporadas, justamente por conta da pandemia da Covid-19. Ele era esperado na Vila Belmiro no domingo, dia 21.O Santos volta a jogar no dia 6 de abril, diante do San Lorenzo, na Argentina, pela terceira fase da Copa Libertadores. O jogo de volta está marcado para o dia 13 de abril, na Vila Belmiro. O vencedor do confronto estará na fase de grupos da Copa Libertadores, o perdedor na fase de grupos da Copa Sul-Americana.