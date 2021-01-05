Soteldo é o único atleta santista a já ter atuado em La Bombonera

O Santos vai jogar na temida La Bombonera nesta quarta-feira, pela primeira partida da semifinal da Copa Libertadores da América. Apesar de não poder contar com sua torcida, o Boca Juniors é sempre um adversário forte, especialmente no seu mítico estádio.Apenas um jogador do Peixe já teve a experiência de jogar em La Bombonera. O único atleta do elenco santista que está em Buenos Aires e já atuou no estádio é Yeferson Soteldo. O atacante jogou em La Bombonera em 2015, quando tinha 18 anos e defendia o Zamora (Venezuela). O placar final foi 5 a 0 para o Boca Juniors.Outro nome santista já teve a experiência de estar no local. Madson enfrentou o Boca Juniors nas oitavas de final da Copa Libertadores da América de 2019, quando defendia o Athletico Paranaense, mas não entrou em campo. A equipe do lateral perdeu em La Bombonera por 2 a 0 depois de ser superada na Arena da Baixada por 1 a 0, sendo eliminada da competição.
Carlos Sánchez e Raniel também já enfrentaram o Boca Juniors em La Bombonera. O meia uruguaio fez diversos clássicos no estádio quando defendia o River Plate. Já atacante brasileiro foi eliminado lá quando defendia o Cruzeiro, na Libertadores de 2018. Só que ambos estão no departamento médico e não enfrentam o Boca desta vez.
Santos e Boca Juniors se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h15, em La Bombonera. O jogo de volta está marcado para o próximo dia 13 de janeiro, na Vila Belmiro.