Soteldo é o único atleta santista a já ter atuado em La Bombonera

O Santos vai jogar na temida La Bombonera nesta quarta-feira, pela primeira partida da semifinal da Copa Libertadores da América. Apesar de não poder contar com sua torcida, o Boca Juniors é sempre um adversário forte, especialmente no seu mítico estádio.Apenas um jogador do Peixe já teve a experiência de jogar em La Bombonera. O único atleta do elenco santista que está em Buenos Aires e já atuou no estádio é Yeferson Soteldo. O atacante jogou em La Bombonera em 2015, quando tinha 18 anos e defendia o Zamora (Venezuela). O placar final foi 5 a 0 para o Boca Juniors.Outro nome santista já teve a experiência de estar no local. Madson enfrentou o Boca Juniors nas oitavas de final da Copa Libertadores da América de 2019, quando defendia o Athletico Paranaense, mas não entrou em campo. A equipe do lateral perdeu em La Bombonera por 2 a 0 depois de ser superada na Arena da Baixada por 1 a 0, sendo eliminada da competição.