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Soteldo é barrado no Panamá e precisa voltar para a Venezuela

Atacante era para ter voltado no último domingo, mas problemas de voo o impediram de regressar ao Brasil e, consequentemente, ele perdeu a semana de treinos em Atibaia...

Publicado em 26 de Março de 2021 às 19:53

LanceNet

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Publicado em 

26 mar 2021 às 19:53
Crédito: AFP
O drama de Yeferson Soteldo para conseguir voltar ao Brasil continua. O atacante chegou a embarcar, mas seu voo foi proibido de fazer a escala no Panamá e voltou à Venezuela. Agora, o jogador segue buscando alternativas de voos para que possa resolver o problema.As rotas aéreas estão limitadas por conta da pandemia da Covid-19. Existe muita restrição de voos, especialmente que envolvam o Brasil, país que mais sofre com a doença neste momento. O Santos segue em contato diário com o jogador, buscando alternativas.Soteldo tinha sido liberado pela diretoria santista depois do jogo contra o Deportivo Lara para passar uns dias com a família em seu país natal. A folga veio pelo fato do atacante não ter conseguido ver seus familiares durante o recesso que teve entre as temporadas, justamente por conta da pandemia da Covid-19. Ele era esperado na Vila Belmiro no domingo passado.Essa ausência não estava nos planos do clube, pois o jogador perdeu a semana de treinos com o técnico Ariel Holan em Atibaia. Com as restrições na Baixada Santista, o clube ficou impedido de treinar no CT Rei Pelé e por isso foi para o interior.

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