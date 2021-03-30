Soteldo ainda tenta voltar ao Brasil, mas Santos já cogita encontro na Argentina

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Yeferson Soteldo terá mais uma chance de retornar ao Brasil nesta quarta-feira, mas o Santos já trabalha com a possibilidade de só poder contar com o atacante na Argentina, onde a equipe enfrenta o San Lorenzo. O atleta está na Venezuela e encontra dificuldade nos voos de volta ao Brasil pela restrições provocadas pelo avanço do coronavírus.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaA chance desta quarta é novamente um voo via Panamá, como foi tentado na última semana, quando o atacante foi barrado na conexão. Para piorar a situação, o Panamá fechou as fronteiras para países sul-americanos e o voo de Soteldo pode ser cancelado, mesmo sendo apenas conexão.

Já são duas semanas sem nenhuma atividade do atacante com o elenco santista. Uma alternativa para a volta é um voo humanitário, viagem utilizada para repatriar pessoas a seus países. Soteldo já tem autorização dos dois países, mas não conseguiu voo.Soteldo ficou na Venezuela, seu país natal, após o empate em 1 a 1 entre Santos e Deportivo Lara, pela segunda fase da Copa Libertadores, dia 16 de março. passar uns dias com a família em seu país natal. A folga veio pelo fato do atacante não ter conseguido ver seus familiares durante o recesso que teve entre as temporadas, justamente por conta da pandemia da Covid-19. Ele era esperado na Vila Belmiro no domingo, dia 21.