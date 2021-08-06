Sorteio nesta sexta define o caminho do Flamengo na Copa do Brasil; veja regras e possíveis adversários

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Em busca do tetracampeonato, o Flamengo vai conhecer seu caminho até a final da Copa do Brasil nesta sexta-feira. O Rubro-Negro garantiu vaga nas quartas de final ao vencer o ABC por 1 a 0, nesta quinta-feira, em Natal, e chegar ao placar agregado de 7 a 0.

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+ ATUAÇÕES: João Gomes, Vitinho e Pedro se destacam em nova vitória do Flamengo sobre o ABCAlém de definir os confrontos de quartas de final, o sorteio também determinará o chaveamento das semifinais e da decisão do torneio. O evento será realizado às 15h desta sexta-feira, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

Como não há qualquer tipo de direcionamento ou divisão de potes, o Flamengo tem sete possíveis adversários nas quartas de final do torneio. Os confrontos desta fase estão marcados para as semanas de 25 de agosto e 1 de setembro.

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Possíveis adversários do Flamengo:

- Athletico-PR- Atlético-MG- Fluminense- Fortaleza- Grêmio- Santos- São Paulo

Para chegar às quartas de final, o Flamengo teve que eliminar o Coritiba e o ABC. Esta é a 5ª vez seguida que o clube chega entre os oito melhores da Copa do Brasil. Nos dois últimos anos, no entanto, a o Rubro-Negro foi eliminado justamente nesta fase - por Athletico-PR e São Paulo.

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