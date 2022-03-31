Sorteio dos grupos da Copa do Mundo do Catar: como funciona e onde assistir

Chegou a hora de descobrimos as chaves da Copa do Mundo de 2022, que acontecerá entre 21 de novembro e 18 de dezembro deste ano, no Qatar. Nesta sexta-feira (01), em Doha, a capital do país do Oriente Médio que receberá o torneio, a Fifa sorteia os grupos da competição mais importante do planeta.
O evento acontecerá sem que todas as 32 seleções estejam confirmadas, uma vez que ainda restam três vagas em aberto: uma da repescagem europeia e outras duas da repescagem intercontinental. A Seleção Brasileira estará representada no sorteio pelo coordenador Juninho Paulista, pelo técnico Tite e também pelo auxiliar Cléber Xavier.
COMO FUNCIONA O SORTEIO?
- As seleções serão divididas em quatro potes, cada um com oito equipes, separadas pelo ranking atualizado da Fifa, divulgado na quinta-feira (31). A única exceção é a equipe do Qatar, que sedia o torneio, e será alocado como cabeça de chave do Grupo A.
- Seleções do mesmo continente não podem cair no mesmo grupo, com exceção a países europeus, com o limite de dois por chave.
- Países que forem classificados da repescagem também não podem estar no mesmo grupo de seleções do seu continente. Ou seja, o Peru, por exemplo, não enfrentará Brasil, Argentina, Equador ou Uruguai.
- Os últimos três classificados serão conhecidos apenas na Data Fifa de junho
CONFIRA OS POTES
ONDE ASSISTIR?
- TV Globo, SporTV, CBF TV (YouTube) e mídias da Fifa.
Horário: 13h