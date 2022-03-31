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Sorteio dos grupos da Copa do Mundo do Catar: como funciona e onde assistir

No pote 1, Brasil será cabeça de chave, mas pode enfrentar Alemanha ou Holanda já na fase de grupos

Publicado em 31 de Março de 2022 às 16:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 mar 2022 às 16:58
Já está tudo pronto para o sorteio dos grupos da Copa do Mundo do Catar
Já está tudo pronto para o sorteio dos grupos da Copa do Mundo do Catar Crédito: FIfa/Divulgação
Chegou a hora de descobrimos as chaves da Copa do Mundo de 2022, que acontecerá entre 21 de novembro e 18 de dezembro deste ano, no Qatar. Nesta sexta-feira (01), em Doha, a capital do país do Oriente Médio que receberá o torneio, a Fifa sorteia os grupos da competição mais importante do planeta. 
O evento acontecerá sem que todas as 32 seleções estejam confirmadas, uma vez que ainda restam três vagas em aberto: uma da repescagem europeia e outras duas da repescagem intercontinental.  A Seleção Brasileira estará representada no sorteio pelo coordenador Juninho Paulista, pelo técnico Tite e também pelo auxiliar Cléber Xavier.

COMO FUNCIONA O SORTEIO?

  • As seleções serão divididas em quatro potes, cada um com oito equipes, separadas pelo ranking atualizado da Fifa, divulgado na quinta-feira (31). A única exceção é a equipe do Qatar, que sedia o torneio, e será alocado como cabeça de chave do Grupo A.

  • Seleções do mesmo continente não podem cair no mesmo grupo, com exceção a países europeus, com o limite de dois por chave. 

  • Países que forem classificados da repescagem também não podem estar no mesmo grupo de seleções do seu continente. Ou seja, o Peru, por exemplo, não enfrentará Brasil, Argentina, Equador ou Uruguai. 

  • Os últimos três classificados serão conhecidos apenas na Data Fifa de junho

CONFIRA OS POTES

Potes já estão definidos para o sorteio dos grupos da Copa do Mundo
Potes já estão definidos para o sorteio dos grupos da Copa do Mundo Crédito: Fifa/Divulgação

ONDE ASSISTIR?

  • TV Globo, SporTV, CBF TV (YouTube) e mídias da Fifa. 
    Horário: 13h

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