Sorteio dos grupos da Copa do Mundo do Catar: como funciona e onde assistir

Já está tudo pronto para o sorteio dos grupos da Copa do Mundo do Catar

Chegou a hora de descobrimos as chaves da Copa do Mundo de 2022, que acontecerá entre 21 de novembro e 18 de dezembro deste ano, no Qatar. Nesta sexta-feira (01), em Doha, a capital do país do Oriente Médio que receberá o torneio, a Fifa sorteia os grupos da competição mais importante do planeta.