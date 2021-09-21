Sorriso, do Flamengo, demonstra confiança para o Campeonato Carioca Feminino: ‘Vamos buscar esse hexa’

Crédito: Paula Reis/Flamengo

Visando a disputa do Campeonato Carioca Feminino, que inicia no dia 2 de outubro, o Flamengo segue preparando o elenco para a busca de mais um título estadual. Uma das peças mais importantes da equipe, a lateral-esquerda Sorriso, está confiante na busca pelo sexto título carioca.

+ Flamengo x Barcelona-EQU: o que o torcedor precisa saber para assistir ao jogo no Maracanã- Estamos nos preparando forte para poder fazer uma estreia com o pé direito. Nossos treinos estão intensos e estamos buscando nossa melhor forma física para impor nosso ritmo de jogo. Nossas expectativas para o Carioca são as melhores, estamos focadas e vamos buscar esse hexa para a Nação e fechar o ano com êxito - disse Sorriso.

Peça fundamental da equipe do Flamengo, Sorriso contribuiu com oito assistências em 33 partidas disputadas desde que chegou ao clube, em 2018. Em seu currículo, a lateral-esquerda já soma dois títulos cariocas pelo Rubro-Negro.

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