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Sonho do Palmeiras, Hulk completa 34 anos; veja lances do atacante

Confira vídeo com os melhores momentos do jogador no Campeonato Russo, onde atuou por quatro anos, no Zenit; palmeirense de infância, ele fica livre no mercado em dezembro...
LanceNet

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Publicado em 

25 jul 2020 às 09:00

Publicado em 25 de Julho de 2020 às 09:00

Crédito: Hulk completa 34 anos de idade neste sábado e está na mira do Palmeiras para 2021 (Reprodução/Instagram
Um dos sonhos do Palmeiras para 2021 faz aniversário neste sábado. Hulk chega aos 34 anos de idade e na mira do time do coração: já avisou ao Shanghai SIPG que não renovará seu contrato, que acaba em dezembro. Enquanto seguem as negociações, confira lances do jogador.
Confira alguns dos melhores momentos de Hulk no Campeonato Russo. O atacante brasileiro atuou no país por quatro anos, defendendo o Zenit:A comunicação de sua saída do clube chinês no final deste ano abriu ainda mais espaço para Hulk receber sondagens, que ele já tinha antes mesmo de definir que não seguiria no seu time atual. Há interesse da Europa no atacante, inclusive de Rússia e Portugal, onde o jogador já atuou, e o Galatasaray, da Turquia, aparece como equipe que o deseja. É certo, contudo, que Hulk não decidirá agora para onde vai, o que pode aumentar as chances do Verdão.
Hulk não colocar o fator financeiro como prioridade é a grande esperança do Palmeiras. A diretoria sempre considerou que, mesmo livre, o atacante ainda tem mercado no exterior, e os gastos com salários, luvas e comissões podem ser altos demais. Dependeria, basicamente, da vontade dele em ceder financeiramente para voltar ao Brasil e, enfim, realizar o sonho de atuar no time do coração. A aposta alviverde fica nesse ponto.
Segundo a revista France Football publicou em 2019, o Shanghai SIPG paga 23,4 milhões de euros (R$ 142 milhões, na cotação atual) por ano com seus salários, o que representa quase R$ 12 milhões por mês. Valores proibitivos para o Palmeiras mesmo antes da crise econômica gerada pela pandemia do coronavírus, que fez o clube reduzir três meses de salários do elenco profissional para evitar demissões no clube. Mas o contato já é mais próximo.
Em fevereiro, Hulk esteve em São Paulo e viu que o Palmeiras pode ser um destino se decidir atuar no Brasil. O jogador nunca escondeu ser palmeirense e estreitou tanto suas relações que garantiu a presença dos filhos nas categorias de base do clube. Com a família, acompanhou a vitória por 3 a 1 sobre o Mirassol, em 16 de fevereiro, em camarote no Allianz Parque, convidado por João Paulo Sampaio, seu técnico no sub-16 do Vitória e atual coordenador da base do Verdão.
O jogador ainda conheceu a estrutura do centro de treinamento do Verdão em 18 de fevereiro e, como a paralisação do futebol asiático se estendeu mais do que o planejado, pediu e conseguiu aval do Shanghai SIPG para treinar na Academia de Futebol. Porém, não chegou a documentação que o liberaria para trabalhar no local e, diante da pandemia do coronavírus, o Verdão fechou o centro de treinamento entre março e julho.

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