Economia vai decidir eleição, e não o caso Lulinha, diz fundador de instituto de pesquisa

Maurício Moura - São mais ou menos 5 milhões de eleitores, e eu acredito muito que esse voto vai ser decidido pelo tema da economia. A gente sabe que é um grupo altamente endividado. As pessoas têm atividade econômica, têm duas ou três fontes de renda, e mesmo assim não conseguem fechar a conta no final do mês. Tem uma componente do custo da dívida, tem uma componente de uma educação financeira bastante básica ou inexistente, e também tem agora a componente de bets. Esse grupo que vai decidir a eleição sofre muito com a questão das bets. É um tema de muita dor.