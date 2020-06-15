Sonho distante do Timão, Romarinho acerta pendências e fica no Al Ittihad

Se havia ainda um gota de esperança para o torcedor do Corinthians, ela evaporou nos últimos dias, uma vez que Romarinho se acertou com o Al Ittihad, da Arábia Saudita, e permanece no clube. Salários atrasados foram pagos e rescisão contratual, que estava encaminhada, não aconteceu.
Na última semana, em live com o ídolo Basílio, Andrés Sanchez chegou a dizer que conversou com Romarinho quando soube do imbróglio do jogador com os sauditas. A conversa, no entanto, não passou de uma consulta informal, já que as altas cifras envolvidas em uma possível volta e os interessados no atacante impediram qualquer início de papo a esse respeito por parte do presidente.E MAIS:Qual é o Timão ideal? Veja os 11 mais escalados nesta temporadaHá 25 anos, Corinthians retomava força em final da Copa do BRLuiz Gomes: 'Salvem o Corinthians do Andrés. Antes que seja tarde!'Corinthians paga ao elenco um dos três meses de salários atrasadosÀ espera de liberação, Corinthians adia testes de COVID-19 para elencoHá 8 anos: Timão relembra 1 a 0 na Vila pela Liberta; veja gol de SheikEmbora a rescisão entre Romarinho e Al Ittihad estivesse encaminhada por conta dos atrasos salariais que já estavam denunciados na Fifa, não estava descartada a permanência do atleta no clube, conforme adiantou o LANCE! na última semana. Sondagens de times grandes da Ásia e da própria Arábia Saudita não foram poucas, mas as pendências financeiras foram resolvidas e os cinco meses de salários foram pagos ao atacante, que permaneceu no Ittihad.
No último sábado, o perfil oficial do clube saudita no Twitter indicou a permanência de Romarinho com um recado do jogador em vídeo, alguns gols dele pela equipe e uma legenda dizendo "We came back", que em português significa "Nós voltamos". Confira o que o atacante falou aos torcedores.
- Olá amigos e torcedores do Ittihad, hoje é sábado, dia 13 de junho, espero que todos vocês estejam bem. Eu, graças a Deus, estou bem, e torcendo para que esse COVID-19 passe logo para estarmos juntos aí. Abraço! - declarou.We came back عدنا لكم من جديد ? pic.twitter.com/lfSxD1Ppu4— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) June 13, 2020 No Corinthians, Romarinho atuou entre 2012 e 2014 e conquistou quatro títulos: Copa Libertadores (2012), Mundial de Clubes (2012), Campeonato Paulista (2013) e Recopa Sul-Americana (2013). Ao todo, foram 140 jogos oficiais e 25 gols marcados pelo Timão. Depois foi jogar no El Jaish, do Qatar (2014 a 2017), no Al Jazira, dos Emirados Árabes (2017 a 2018), até chegar no Al Ittihad, pelo qual já tem 68 partidas oficiais e 32 gols gols marcados. E MAIS: