Sonho distante do Timão, Romarinho acerta pendências e fica no Al Ittihad

Na última semana, em live com o ídolo Basílio, Andrés Sanchez chegou a dizer que conversou com Romarinho quando soube do imbróglio do jogador com os sauditas. A conversa, no entanto, não passou de uma consulta informal, já que as altas cifras envolvidas em uma possível volta e os interessados no atacante impediram qualquer início de papo a esse respeito por parte do presidente.E MAIS:Qual é o Timão ideal? Veja os 11 mais escalados nesta temporadaHá 25 anos, Corinthians retomava força em final da Copa do BRLuiz Gomes: 'Salvem o Corinthians do Andrés. Antes que seja tarde!'Corinthians paga ao elenco um dos três meses de salários atrasadosÀ espera de liberação, Corinthians adia testes de COVID-19 para elencoHá 8 anos: Timão relembra 1 a 0 na Vila pela Liberta; veja gol de SheikEmbora a rescisão entre Romarinho e Al Ittihad estivesse encaminhada por conta dos atrasos salariais que já estavam denunciados na Fifa, não estava descartada a permanência do atleta no clube, conforme adiantou o LANCE! na última semana. Sondagens de times grandes da Ásia e da própria Arábia Saudita não foram poucas, mas as pendências financeiras foram resolvidas e os cinco meses de salários foram pagos ao atacante, que permaneceu no Ittihad.