Sonho de criança: Rafael 'cumpre promessa' e fecha com o Botafogo

Crédito: Divulgação/Botafogo

Após dias de negociações, a novela teve final feliz e Rafael é o novo jogador do Botafogo. Na cabeça do jogador, pelo menos, a ida para o Alvinegro estava escrita há um certo tempo: o lateral-direito fez uma "promessa" de que jogaria no clube de General Severiano no ano passado.

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Em entrevista ao "UOL", o jogador afirmou, entre outros assuntos, que pensava em encerrar a carreira no Botafogo e, por isto, que a possível volta ao Brasil seria algo definitivo para a carreira e vida pessoal.

– Se eu estiver bem no Botafogo, vou querer me aposentar lá. Pode ter certeza que, a partir do momento que voltar ao Brasil, não vou querer voltar para a Europa. Isso eu garanto. Por isso que falo que quero pensar. Porque, a partir do momento que voltar, quero que seja definitivo. Encerrar (a carreira) no Botafogo é o meu pensamento - disse Rafael, no ano passado.Ele nunca escondeu: jogar no Botafogo era uma vontade que carregava consigo há muito tempo. E com motivos: Rafael é torcedor do clube desde criança, carregando a estrela solitária no peito desde que nasceu.

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– Não tem por que eu mentir. Muita gente me critica por falar abertamente desse amor pelo Botafogo: ‘Por que você faz isso? Você está fechando outras portas’. Cara, eu faço porque é o meu desejo. Se vou jogar no Botafogo, só Deus sabe. É meu desejo e do clube, que já entrou em contato comigo. É deixar acontecer. Se estou fechando porta, eu não sei. Meu desejo está sendo falado e não vou mentir sobre isso - completou na entrevista.

O amor criado pelo Botafogo, inclusive, foi fundamental para Rafael fechar com o clube. O lateral-direito recebeu propostas e sondagens mais vantajosas, mas optou pelo Alvinegro por conta da identificação criada desde que nasceu.