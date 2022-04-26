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'Somos torcida que canta e vibra': Palmeiras festeja segundo título da Mancha Verde

Clube fez postagem felicitando sua maior organizada pela conquista no Carnaval de SP...

Publicado em 26 de Abril de 2022 às 19:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 abr 2022 às 19:35
Tão logo a Mancha Verde foi oficializada como a mais nova campeã do Carnaval de São Paulo, o Palmeiras tratou de usar suas redes sociais para felicitar sua principal torcida organizada pela conquista.'Parabéns, @manchacarnaval, pelo segundo título no Grupo Especial do Carnaval de São Paulo. Somos torcida que samba e vibra!', disse o clube em uma postagem.
A Mancha Verde conquistou o bicampeonato do Carnaval de São Paulo. Com o enredo 'Planeta Água', que falou sobre a importância da preservação e valorização do recurso natural, a escola associada à maior torcida organizada do Palmeiras repetiu o feito de 2019 e levou o título da folia paulistana.
Vice-campeã do Carnaval em 2020, último ano da folia antes da pausa forçada pela pandemia do Covid-19, a Mancha Verde honra mais uma vez os altos investimentos recebidos da patrocinadora Crefisa por meio da Lei Rouanet. É o último ano de de bonança após a agremiação romper oficialmente com Leila Pereira, agora presidente do time alviverde.
A Mancha chega ao seu bicampeonato após dar um susto em seus integrantes no início do desfile na última sexta-feira (22), quando uma alegoria do carro abre-alas teve problemas, o braço de uma escultura quebrou, e precisou de agilidade da escola para encontrar uma solução e atrasou o início do desfile em cerca de cinco minutos.
Crédito: Porta-bandeiraAdrianaGomesvestidadeNossaSenhoraAparecida(Foto: ViníciusVasconcelos/ManchaVerde

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