Somente com Brasileirão para jogar, Corinthians terá julho com semanas livres; confira a agenda

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

As eliminações do Corinthians na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana foram doloridas para o torcedor e para o clube, mas acabarão tendo um lado bom neste mês de julho, já que com apenas cinco jogos no período, o time terá um alívio na maratona e semanas livres para Sylvinho treinar o elenco.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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O treinador estreou pelo Timão no dia 30 de maio e de lá até o clássico contra o São Paulo foram dez jogos disputados, ou seja, uma média de um a cada três dias, sem a possibilidade de ter uma semana "cheia" para preparara a equipe. Tanto é que em alguns momentos o técnico corintiano optou por deixar os titulares por dois dias em trabalhos regenerativos para ajudar na recuperação.

Em julho, porém, isso será diferente. Sem disputar outro torneio, apenas o Brasileirão, o Corinthians terá três semanas livres, nas quais serão disputadas as fases de mata-mata das competições continentais (Libertadores e Sul-Americana) e da Copa do Brasil. São nessas "brechas" do calendário do Campeonato Brasileiro que o grupo irá aproveitar para treinar com tempo.O primeiro desafio deste mês será na Neo Química Arena. O adversário será o Internacional, válido pela nona rodada do Brasileirão, neste sábado, 3 de julho, às 21h. Já na próxima quinta-feira, dia 8, o confronto será como visitante: contra a Chapecoense, na Arena Condá, também às 21h. Ainda fora de casa, no domingo, dia 11, o Timão visitará o Fortaleza no estádio Castelão às 20h30.

A partir daí, o Corinthians terá uma semana cheia até receber o Atlético-MG, em Itaquera, no dia 17, às 19h. Após enfrentar o Galo, o Timão terá mais uma semana livre antes de concluir suas partidas do mês de julho. Mais uma vez como visitante, a equipe encara o Cuiabá, no dia 26, uma segunda-feira, às 20h.

Com mais uma semana cheia, o Corinthians receberá o Flamengo, no dia 1º de agosto, um domingo, na Neo Química Arena. Fechando o período com maior espaço para treinos desde a chegada de Sylvinho. Oportunidade para ajustar o time e se firmar na disputa por voos maiores no Brasileirão-2021. Atualmente o Alvinegro ocupa a 10ª posição na tabela, com 10 pontos em oito jogos.

Confira a agenda do Corinthians em julho: