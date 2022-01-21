Solução caseira: com a possível saída de Michael do Flamengo, veja opções para a posição disponíveis na base

Com a negociação em andamento, o Flamengo pode acertar a venda de Michael ao Al Hilal, da Arábia Saudita. Dessa forma, caso a saída do atacante se concretize, o Rubro-Negro perderia mais um jogador que atua pelas pontas. Por isso, a seguir, veja e conheça algumas opções que Paulo Sousa encontrará na base parar cumprir a função do camisa 19.> Luís Andrade revela o que o fez acreditar no projeto do FlamengoAinda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSWLÁZARO​O primeiro nome que vale ser lembrado é o de Lázaro. Apesar de ainda não ter despontado entre os profissionais, ele, a pedido de Paulo Sousa, tem treinado com o grupo principal nos últimos dias.

Além dele, Thiaguinho é outro nome que joga pelos lados do campo e que também iniciou os treinos no dia 03 de janeiro. O jovem atacante chegou à Gávea após uma passagem importante e de destaque pelo Náutico. Na temporada passada, em 35 jogos pelo sub-20, marcou dez gols e deu três assistências. O vínculo com o clube carioca é válido até 31/12/2024.

Titular nos dos primeiros jogos da Copinha, o atacante estreou no profissional do Flamengo no Brasileirão de 2021, na vitória sobre o Cuiabá. Com passagens pela Seleção Brasileira, Werton tem uma multa rescisória superior a R$ 310 milhões e contrato com o Rubro-Negro válido até 31/12/2023.

O meio-campista atuou em todas as partidas do Flamengo na Copinha 2022 (entrou na etapa final duas primeiras partidas e foi titular nas demais). Com uma multa rescisória de 100 milhões de euros (R$ 614,50 na cotação atual), ele estendeu o contrato até 2027.

Na coletiva de apresentação, Paulo Sousa foi perguntado sobre como trabalharia com os jovens talentos vindos das divisões de base do clube. O Mister citou Matheus França e Lázaro, dois dos promissores talentos e que já são observados por clubes europeus, e disse que a melhor forma de ajudá-los é tendo um time com padrão definido.

- Matheus França, Lázaro... Qualquer outro jogador jovem que está na transição para a equipe principal vai ter seu espaço para progressão. A melhor forma para ajudar o jogador que vem da base é ter uma equipe bem clara, definida e organizada para poder ajudar no crescimento desse jogador. Esse jogador precisa ter potencial e atitude correta para ter o crescimento contínuo. Porque muitos jovens acham que já chegaram quando são incorporados ao elenco principal. Ainda há muito o que fazer - afirmou o treinador, antes de completar:

- Temos que investir nesses jogadores que têm capacidade de representar o nosso clube. A torcida vai cobrar porque ela não pensa no jovem. Vai cobrar por sua prestação - finalizou.

A resposta de Paulo Sousa, inclusive, vai ao encontro do que ouviu o LANCE! ao fazer um perfil sobre o treinador. Em contato com a reportagem à época da matéria, o jornalista André Veloso, do jornal OJOGO e da Rádio Onda Viva, já havia revelado que o Mister poderia apostar mais rapidamente do que Jorge Jesus em jovens da base - desde que, claro, eles estejam prontos para o próximo nível.

- Ao contrário do Jorge Jesus, que dificilmente aposta em jogadores da base, só quer jogadores feitos, não quer ter o trabalho de os trabalhar, o Paulo Sousa pode apostar em jovens. E o próprio foi resultado de uma grande geração que acabou por ser campeão do mundo dos juniores -disse André.

- Foi a geração dele que começou a abrir a porta para que os jovens pudessem entrar nos anos 80, 90 nas grandes equipes portuguesas, o que era muito difícil na altura. Tendo o Flamengo uma boa categoria de base com os elementos prontos para a equipe principal, o Paulo Sousa mais rapidamente que o Jorge Jesus aposta neles - completou.