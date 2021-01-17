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Solskjaer não vê tranquilidade na liderança após empate com o Liverpool: Podemos jogar melhor do que isso'

Manchester United viajou para enfrentar o Liverpool, e com empate sem gols, conseguiu manter a liderança do Campeonato Inglês#...
LanceNet

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Publicado em 

17 jan 2021 às 16:45

Publicado em 17 de Janeiro de 2021 às 16:45

Crédito: ANNEGRET HILSE / POOL / AFP/
Manchester United e Liverpool se enfrentaram neste domingo pela 17ª rodada do Campeonato Inglês, e o empate manteve o clube treinado por Ole Gunnar Solskjaer na liderança. Após a partida, que mostrou duas equipes seguras no setor defensivo, mas com uma atuação sem sustos nos ataques, o treinador do United não mostrou tranquilidade na coletiva.
O United vai manter a liderança? Veja a tabela- Podemos jogar melhor do que isso, sabemos. Podemos ser mais compostos e ter a bola com mais frequência. Algumas coisas que precisamos melhorar. Eles tiveram mais posse de bola, nós tivemos as melhores oportunidades. Esse empate só será um bom resultado se vencermos o Fulham na quarta-feira - disse o treinador do Manchester United.
O zagueiro Harry Maguire, que foi um dos melhores em campo, também não ficou satisfeito com o resultado contra o rival, mesmo que ainda tenha mantido a liderança.
- Queríamos vencer, deu para ver a nossa intenção no segundo tempo de somar os 3 pontos. Estamos nos sentindo desapontados, mas pelo menos somamos 1 ponto - disse o zagueiro inglês.
O Manchester United, líder do Campeonato Inglês com 37 pontos, enfrenta o Fulham nesta quarta-feira pela 18ª rodada da Premier League para segurar a primeira colocação. A partida começa às 17:15h (de Brasília) no estádio de Craven Cottage, em Londres (ING).

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