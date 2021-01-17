Solskjaer não vê tranquilidade na liderança após empate com o Liverpool: Podemos jogar melhor do que isso'

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Manchester United e Liverpool se enfrentaram neste domingo pela 17ª rodada do Campeonato Inglês, e o empate manteve o clube treinado por Ole Gunnar Solskjaer na liderança. Após a partida, que mostrou duas equipes seguras no setor defensivo, mas com uma atuação sem sustos nos ataques, o treinador do United não mostrou tranquilidade na coletiva.

O United vai manter a liderança? Veja a tabela- Podemos jogar melhor do que isso, sabemos. Podemos ser mais compostos e ter a bola com mais frequência. Algumas coisas que precisamos melhorar. Eles tiveram mais posse de bola, nós tivemos as melhores oportunidades. Esse empate só será um bom resultado se vencermos o Fulham na quarta-feira - disse o treinador do Manchester United.

O zagueiro Harry Maguire, que foi um dos melhores em campo, também não ficou satisfeito com o resultado contra o rival, mesmo que ainda tenha mantido a liderança.

- Queríamos vencer, deu para ver a nossa intenção no segundo tempo de somar os 3 pontos. Estamos nos sentindo desapontados, mas pelo menos somamos 1 ponto - disse o zagueiro inglês.