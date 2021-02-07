Sólido na defesa, Egídio vive bom momento no Fluminense

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

A boa fase do Fluminense no Campeonato Brasileiro se deve muito a solidez defensiva da equipe. Com a vitória por 1 a 0 sobre o Bahia, o Tricolor chegou a sua melhor sequência no campeonato, com quatro vitórias nas últimas cinco rodadas. Após amargar um período no banco de reservas, Egídio retornou ao time e vem sendo peça importante no atual esquema defensivo de Marcão.

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Criticada no início do trabalho de Marcão, a defesa do Fluminense não sofre gols há três partidas e muito se deve a mudança de postura dos laterais. Nos últimos jogos, o treinador segurou Calegari e Egídio na marcação, povoando mais a defesa tricolor.Diante do Bahia, Martinelli auxiliou na marcação com Calegari na direita. Enquanto Yago Felipe ajudou Egídio pelo lado esquerdo. Deu certo. Os dois jogadores são os que mais desarmam no Tricolor. De acordo com o site 'SofaScore', Egídio tem média de 2,5 por partida. Enquanto Calegari tem média de 2,1.

Além de estar se destacando defensivamente, Egídio também apareceu ajudando o ataque com duas assistências nos últimos quatro jogos. Ainda segundo o levantamento do site 'SofaScore', o lateral-esquerdo fez 13 desarmes, deu sete passes decisivos, efetuou sete cortes e fez seis interceptações, além de não ter cometido erros defensivos.