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futebol

Solidez defensiva do Bahia é exaltada por Guto Ferreira

Treinador exaltou trabalho tanto dos atletas como também dos profissionais que dão suporte com dados que auxiliam no trabalho diário...
LanceNet

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Publicado em 

08 nov 2021 às 14:33

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 14:33

Crédito: Técnico não perdeu desde que voltou ao Esquadrão (Felipe Oliveira/EC Bahia
Após confirmado o triunfo por 1 a 0 sobre o São Paulo no último domingo (7), o técnico Guto Ferreira foi só elogios ao trabalho recentemente desenvolvido no clube onde a solidez defensiva do time foi ponto exaltado. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNos sete confrontos desde que retornou ao clube, a equipe sofreu apenas um gol além de estar invicta com três triunfos e quatro resultados de igualdade. Resultados esses que já fizeram não apenas o time sair da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro como também criar uma vantagem de seis unidades para o 17° colocado, o Sport.
Guto falou não apenas da dedicação e obediência aos conceitos passados por parte dos jogadores, mas também frisou a importância de quem trabalha tanto na área de dados que dão suporte aos treinamentos como também ao restante dos integrantes que compõem o Departamento de Futebol:
- Fico muito feliz quando a gente consegue esse tipo de coisa. Reforça os conceitos. Não sou só eu. É uma equipe trabalhando para levantar os conceitos. Mas existe uma aceitação muito grande. Dentro de campo, tem muita conversa, muita entrega muito grande por parte deles. E ajustes por parte dos jogadores. Os grandes responsáveis por isso são os jogadores. A gente está aqui para apoiá-los, para trazer informações e situações que ajudem eles a chegar dentro de campo para fazer o que fizeram. Parabéns ao staff. Todos. A gente só é a cabeça de tudo. A gente ouve, discute e chega a uma conclusão para passar para eles. Os grandes responsáveis e merecedores de elogios são os jogadores pelo comportamento que têm dentro de campo.
O próximo "teste" desta consistência defensiva será de alto grau de exigência já que, às 19h (de Brasília) da próxima quinta-feira, o tricolor vai ao Rio de Janeiro encarar o Flamengo.

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