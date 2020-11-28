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Sócios reclamam de falhas no teste para voto à distância; M. Teixeira rebate: 'Sucesso total'

Em teste realizado na última sexta-feira, associados do Santos reclamaram das poucas medidas de segurança. Eleição presidencial acontece no próximo dia 12 de dezembro...
LanceNet

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Publicado em 

28 nov 2020 às 13:53

Publicado em 28 de Novembro de 2020 às 13:53

Crédito: Ricardo Saibun / Santos FC
O Santos corre contra o tempo para realizar o voto virtual nas eleições para presidente, que acontecerão no dia 12 de dezembro. Testes foram feitos na última sexta-feira, mas sócios e participantes de chapas reclamaram e apontaram falhas.
O LANCE! apurou que os participantes receberiam às 18h um e-mail com um link e uma senha para realizarem a simulação. No local para votar, não havia sistema para reconhecimento facial e biometria. As medidas de seguranças, segundo sócios, também são pequenas e sujeitas a fraudes, como cadastro de celular para enviar uma confirmação do voto, por exemplo.
O tempo curto (duas semanas até a eleição) em testar se o link funciona também desagradou os participantes. Eles também ressaltaram que não são contra o voto à distância, mas sim que o processo seja feito "de modo seguro e correto".
A reportagem procurou o presidente do Conselho Deliberativo, Marcelo Teixeira, que negou a falta de medidas de seguranças e elogiou os testes.
- Foram feitos alguns questionamentos, mas a empresa auditoria e a empresa que realiza o processo, ambas responderam bem as perguntas. Foram feitos testes no processo de apuração, e foram perfeitos. Tiveram sucesso total. Não vejo nenhum risco. O sistema é perfeito - conversou Teixeira, ao L!- O questionamento, um exemplo que você citou que a esposa fez por ele, mas o e-mail está ali, o controle está ali. A esposa fez como? Com os dados dele. Não é o terceiro que teve condições de entrar no processo com a senha, o nome, os dados. É difícil acertar diante de tantos bloqueios. Lógico que alguém da família votar, o filho votar pelo pai é natural. O que eu vi e ouvi das empresas é que o sistema é seguro, tanto que foi aprovado pelo Conselho Deliberativo - acrescentou.
São seis candidatos a presidente do Santos: Andres Rueda, Miltinho Teixeira, Daniel Curi, Rodrigo Marino, Ricardo Agostinho e Fernando Silva.

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