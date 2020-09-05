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Sócios formam filas em São Januário para comprovarem que estão aptos a votarem nas eleições do Vasco

Determinação de que associados tenham de fazer impugnação presencial culmina em filas com presenças de idosos no início da tarde na Colina. Ata não foi assinada por Mussa...

Publicado em 05 de Setembro de 2020 às 14:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 set 2020 às 14:30
Crédito: Site oficial do Vasco apontou necessidade de confirmação presencial e gerou indignação (Reprodução
A exigência de que os sócios realizassem presencialmente a impugnação da lista de votantes da eleição presidencial do Vasco acabou culminando em uma grande fila em São Januário neste sábado. De acordo com o UOL, mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus, havia presença de idosos na fila de espera da secretaria do Cruz-Maltino.
Há reclamação de que a conduta da presidência torna difícil que o associado que vive fora do Rio de Janeiro possa entrar com o recurso. Há a exigência de que os documentos sejam feitos pelo próprio punho do sócio.
O sócio-estatutário Nando Bastos divulgou no Twitter a cena de um associado tendo de subir até a secretaria do Vasco. A Junta Deliberativa tem 7.981 sócios aptos a participarem do pleito eleitoral. Entretanto, há uma série de associados que afirmam que seus nomes foram excluídos, mesmo com pagamentos em dia e seguindo as regras do estatuto.
Faues Cherene Jassus, o "Mussa", foi o único integrante da Junta Eleitoral que se recusou a assinar a lista, por discordar do que era debatido nas reuniões do órgão. A eleição do Cruz-Maltino ocorre na segunda quinzena de novembro.
A vice-presidência de comunicação do Vasco não havia se comunicado com o UOL até o momento.
CORRENTES POLÍTICAS DO VASCO SE MANIFESTAM
Vice-presidente do Conselho Deliberativo, Sergio Romay se manifestou sobre o assunto.
- Quem comanda esse processo é o presidente da Assembleia Geral. A comissão de recursos, que é formada pelo presidente da Assembleia Geral e pelos três membros do Conselho Geral é que vão julgar. É a Comissão Geral. Mas quem comanda é ele! E essa comissão é intimamente ligada a esse recurso e ele que comanda esse processo. Eu acho que podia ser todo pela Internet, para evitar a presença de sócios no clube, evitar a presença de pessoas idosas, mas quem comanda é o presidente da Assembleia Geral - disse, ao LANCE!.
Em nota divulgada à reportagem, a Sempre Vasco também se manifestou sobre o tema.
"A Sempre Vasco considera um absurdo o que está acontecendo em São Januário. Um desrespeito ao vascaíno. A Sempre Vasco acredita que existem maneiras mais modernas para proporcionar segurança e conforto ao sócio em uma situação como essa. Esse processo desgastante nada mais é que uma manobra politica para dificultar o direito do sócio de exercer o seu direito democrático de voto".
Via Twitter, Leven Siano, da "Vai Dar Vasco" afirmou:
"Sócios que não estão na lista e precisarem de ajuda fizemos um recurso padrão para vocês. Estamos ao dispor".
O empresário Jorge Salgado, do grupo Mais Vasco, também faz críticas à atitude do Cruz-Maltino.
- Eliminaram da lista sócios que pagaram pela anistia, que estavam habilitados a votarem graças ao edital. Outros sócios foram excluídos sem nenhum motivo aparente. Temos de brigar pelo Vasco, para ver se o clube toma jeito, vai para a direção certa - afirmou.
*Atualizada às 14h54.

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