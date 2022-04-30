Sócios do Vasco aprovam inclusão da SAF no estatuto do clube

Os sócios do Vasco aprovaram, na Assembleia Geral deste sábado na sede do Calabouço, a inclusão da SAF no estatuto do clube. Com 3.260 votos a favor e 925 contra, os vascaínos abriram caminho para a chegada da proposta vinculante da 777 Partners. Além disso, 1.691 sócios não votaram e 25 se abstiveram. Agora, a expectativa é que a empresa faça a oferta nas próximas semanas. Esta primeira AGE foi considerada uma prévia do que está por vir na próxima.Apesar de mais uma judicialização horas antes - o Cruz-Maltino conseguiu reverter a decisão da Justiça -, o pleito transcorreu de maneira tranquila durante o dia inteiro. A votação foi encerrada as 22h e o resultado foi anunciado por volta de 22h30. A Assembleia foi de maneira híbrida com sócios votando presencialmente, na sede do Calabouço, e virtualmente.