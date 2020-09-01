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Sócios do Flamengo escolherão frase do próximo mosaico no Maracanã

Membros do Nação Rubro-Negra podem enviar sugestões até as 17h desta quarta-feira
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Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 14:55

LanceNet

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Publicado em 

01 set 2020 às 14:55
Crédito: Reprodução/Twitter Flamengo
O Flamengo preparou uma ação exclusiva para os sócios-torcedores. Até às 17h desta quarta-feira, os membros do programa Nação Rubro-Negra podem enviar uma sugestão para a frase que formará o próximo mosaico no Estádio do Maracanã. Os pré-requisitos são: ser uma expressão, de até três palavras, "que faça parte do universo rubro-negro e ter viés de incentivo para a equipe buscar mais uma vitória", comunicou o clube em e-mail enviado aos sócios.
O mosaico será exposto no Setor Leste Inferior do Maracanã. A próxima partida do Flamengo no estádio é contra o Fortaleza, no próximo sábado, às 17h.

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