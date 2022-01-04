Sócios do Botafogo são convocados para votar pela aprovação da compra da SAF por investidor

Além do Conselho Deliberativo, os sócios também terão participação ativa no futuro do Botafogo. O clube divulgou uma nota nesta terça-feira convocando os sócios para participar de uma votação no dia 14, um dia depois da Assembleia do CD, em General Severiano.+ Um ano de Durcesio Mello no Botafogo: as mudanças e o balanço do presidente em 365 dias de clube

Poderão votar na assembleia, nos termos do artigo 45 do Estatuto Social os sócios, maiores, capazes e em dia com as suas obrigações, das categorias: (i) titulados; (ii) proprietário, contribuinte e emérito que tenham ingressado no quadro social antes de 13 de janeiro de 2021; e (iii) torcedores cujo ingresso no quadro social se deu até 13 de janeiro de 2020.

Desta forma, haverá dois dias de votação para decidir se a compra da SAF poderá ser concretizada ou não: no dia 13, com a participação dos conselheiros; e dia 14, com sócios, tanto proprietários quanto torcedores. Ambas funcionarão em formato híbrido.

O Botafogo possui um pré-contrato com John Textor. O empresário americano tem interesse em investir na SAF do Alvinegro. Para isso, a mudança deve ser aprovada, como diz o estatuto do clube.