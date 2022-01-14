Sócios do Botafogo aprovam venda de 90% do futebol para John Textor

Aconteceu. Depois do Conselho Deliberativo, os sócios do Botafogo aprovaram, em Assembleia Geral realizada durante toda esta sexta-feira, a venda da SAF do Alvinegro para John Textor, que assinou um contrato vinculante para adquirir 90% do departamento de futebol do Glorioso.+ A 'Queda da Bastilha' alvinegra: como o torcedor do Botafogo reagiu à venda da SAF

A votação ocorreu em General Severiano. Da manhã até às 19h30, sócios titulados, proprietários, eméritos, beneméritos e torcedores - com direito a voto, obviamente - tiveram acesso à cabine de votação, seja de forma física em General Severiano ou via online.

Diferente do que se viu na quinta-feira, quando a torcida ocupou o salão nobre para fazer uma festa com clima de jogo de futebol, a votação dos sócios foi tranquila. O clima de paz prevaleceu o dia inteiro, sem nenhum tipo de fila para as pessoas votarem.

Esse foi o último processo no sentido estatutário que o Botafogo tinha para iniciar o processo de transição com John Textor. Como previsto no acordo, o empresário vai adiantar R$ 50 milhões ao clube nos próximos cinco dias. O processo de mudança no futebol deve durar em torno de 60 dias.