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Sócios da 777 Partners chegam ao Rio e são recebidos por dirigentes e torcedores do Vasco

Josh Wander e outros membros da comitiva vão participar de diversas reuniões com o clube e conhecer a estrutura de São Januário e dos CTs do profissionais e da base...
LanceNet

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Publicado em 

17 mar 2022 às 07:54

Publicado em 17 de Março de 2022 às 07:54

Os possíveis futuros compradores de 70% da SAF do Vasco estão na área! Josh Wander, um dos donos da 777 Partners, e sócios da empresa chegaram na manhã desta quinta-feira ao Rio de Janeiro para uma série de reuniões com representantes do Cruz-Maltino nos próximos dias. O grupo também vai visitar o CT Moacyr Barbosa e o CT da base. A presença no clássico com o Flamengo no próximo domingo, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca, ainda é incerta.Durante a visita, também está programada para a próxima sexta-feira um encontro com o prefeito Eduardo Paes, no mesmo dia em que irão visitar e conhecer São Januário. A ideia inicial dos investidores era, inclusive, comprar o estádio e usar o próprio dinheiro para a reforma, mas o Vasco recusou esse modelo de negócio. As melhorias na casa vascaína, porém, estão no planejamento.
A visita ao Rio de Janeiro será para conhecer melhor as instalações, participar de reuniões para alinhar as questões burocráticas e compreender os números e a real situação financeira e estrutural do Cruz-Maltino. O grupo não parou para falar com a imprensa e passou rapidamente pelo desembarque do Aeroporto do Galeão após ser recebido por Carlos Roberto Osório, vice-presidente geral, e Roberto Duque, o segundo vice-presidente geral.
Com sorrisos, camisas e bandeira do Vasco, o grupo de cerca de oito pessoas foi recebido por alguns poucos, mas empolgados, torcedores. Um deles, Lucas Chagas, de 18 anos, falou para o empresário "nós precisamos de você". Ele respondeu se dizendo feliz por estar aqui (no Rio de Janeiro).
O clube carioca pretende convencer a 777 para mais um aporte financeiro voltado a reforçar o elenco. Dessa forma, o valor investido seria descontado quando a SAF fosse aprovada. É notória a necessidade de contratações com a proximidade de uma Série B, que promete ser intensa e muito disputada.
Na proposta da 777 Partners, a reforma de São Januário está incluída e os investidores já iniciaram esse planejamento. Se a venda for oficializada, o parte social do clube seguirá como proprietária do estádio, que será alugado pro 50 anos ao grupo norte-americano. O Gigante da Colina depende da aprovação da Prefeitura do Rio para viabilizar o projeto.
Crédito: JoshWandercumprimentoutorcedoresdoVasconachegadaaoaeroporto(Foto:LuizaSá

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