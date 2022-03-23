Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Sobrevivente do incêndio no Ninho, goleiro do Flamengo treina com a Seleção principal: 'Realizado'
futebol

Sobrevivente do incêndio no Ninho, goleiro do Flamengo treina com a Seleção principal: 'Realizado'

Jovem e promissor camisa 1 assinou o primeiro contrato profissional com o Fla em 2020...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 mar 2022 às 11:25

Publicado em 23 de Março de 2022 às 11:25

Francisco Dyogo viveu uma experiência única na última terça. O goleiro de 18 anos da base do Flamengo foi chamado para completar o treino da Seleção Brasileira principal na Granja Comary, na preparação para o duelo desta quinta-feira, contra o Chile, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo do Qatar.Em suas redes sociais, Dyogo não escondeu a emoção e, sucinto, resumiu a experiência: "Realizado". Ele é um dos sobreviventes do incêndio ocorrido no Ninho do Urubu, em fevereiro de 2019, que levou dez atletas do Fla a óbito. Escolhido por Taffarel, preparador de goleiros da Seleção, Francisco Dyogo participou da atividade no CT da CBF pois Ederson, do Manchester City, foi cortado de última e Everson, do Atlético-MG, convocado posteriormente, só se apresenta nesta quarta para integrar o plantel de Tite.
Vale lembrar que Francisco Dyogo precisou ser internado na época da tragédia, mas retornou aos gramados rapidamente; e com destaque. Em 2019, chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira sub-15. O jovem assinou o primeiro contrato profissional com o Flamengo em março de 2020 - válido até fevereiro de 2023. O promissor camisa 1 também integra a Seleção sub-17.
Crédito: FranciscoDyogonotreinocomaSeleçãoprincipal(Foto:LucasFigueiredo/CBF

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta
Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados