Sobrevivente do incêndio no Ninho, goleiro do Flamengo treina com a Seleção principal: 'Realizado'

Francisco Dyogo viveu uma experiência única na última terça. O goleiro de 18 anos da base do Flamengo foi chamado para completar o treino da Seleção Brasileira principal na Granja Comary, na preparação para o duelo desta quinta-feira, contra o Chile, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo do Qatar.Em suas redes sociais, Dyogo não escondeu a emoção e, sucinto, resumiu a experiência: "Realizado". Ele é um dos sobreviventes do incêndio ocorrido no Ninho do Urubu, em fevereiro de 2019, que levou dez atletas do Fla a óbito. Escolhido por Taffarel, preparador de goleiros da Seleção, Francisco Dyogo participou da atividade no CT da CBF pois Ederson, do Manchester City, foi cortado de última e Everson, do Atlético-MG, convocado posteriormente, só se apresenta nesta quarta para integrar o plantel de Tite.