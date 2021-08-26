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Sobrevivente do incêndio no Ninho do Urubu deixa o Palmeiras e assina com o Atlético-MG

Pablo Ruan vai reforçar a equipe sub-20 do time alvinegro e assinou contrato até 2023...

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 20:25

LanceNet

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Publicado em 

26 ago 2021 às 20:25
Crédito: Pablo Ruan havia deixado o Rubro-Negro para jogar no Verdão e agora defenderá o Galo-(Reprodução/Instagram
O Atlético-MG reforçou sua categoria de base com o atacante Pablo Ruan, de 18 anos, que vai atuar pelo sub-20 do Galo. O jogador assinou com o time mineiro até 2023. Pablo foi um dos sobreviventes do trágico incêndio no Ninho do Uurubu, CT do Flamengo, que deixou 10 mortos em fevereiro de 2019. O atacante estava na base do Palmeiras, clube que defendia após deixar a equipe Rubro-Negra. Ele fez uma postagem na sua conta do Instagram celebrando o novo acordo. - Primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade em minha vida, segundo a todos que me apoiaram desde sempre e ao Atlético por confiar no meu trabalho. Espero contribuir com o esperado - postou Pablo. O jogador já tinha um contrato profissional com o Palmeiras, assinado em 2020, mas seguiu atuando no sub-18 e acabou perdendo espaço no Verdão, o que o levou a buscar uma nova equipe. Pablo Ruan é um dos 16 sobreviventes da tragédia no Ninho do Urubu, em 2019 e logo em seguida preferiu deixar o Fla, assim como outros nove atletas.

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