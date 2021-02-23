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futebol

Sobis vê melhoras na equipe em relação a 2020 e destaca: 'Temos que buscar a conquista de tudo'

O atacante comentou também sobre o trabalho de Felipe Conceição nesta pré-temporada...

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 19:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 fev 2021 às 19:05
Rafael Sobis está pronto para mais uma temporada no Cruzeiro e será uma das referências do time em 2021, assim como aconteceu no ano passado. O atacante sabe que a pressão por um acesso da Raposa na Série B será intensa e disse que o time celeste tem de buscar todas as conquistas no ano. O Cruzeiro disputa além da Série B, o Campeonato Mineiro e a Copa do Brasil. No Estadual, a Raposa inicia sua caminhada em 2021 contra o Uberlândia, sábado, 27 de fevereiro. Sobis também deu suas impressões iniciais com o trabalho do técnico Felipe Conceição. Foram muitos elogios ao novo treinador cruzeirense. Confira o que um dos destaques da equipe mineira falou nos vídeos.
CONFIRA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO NESTA RETA FINAL Sobis também  elogiou o trabalho de Felipe Conceição neste início de temporada-(Bruno Haddad/Cruzeiro)

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