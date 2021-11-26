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Sobis e Ariel Cabral se abraçam em despedida de ambos no Cruzeiro

A dupla encerrou suas passagens pela Raposa em dia de festa, com mais de 60 mil presentes no Mineirão...
LanceNet

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Publicado em 

26 nov 2021 às 00:21

Publicado em 26 de Novembro de 2021 às 00:21

O empate do Cruzeiro com o Náutico, por 0 a 0, na última rodada da Série B, na noite de quinta-feira, não foi o melhor dos cenários para uma festa. A torcida esteve presente com mais de 60 mil pessoas no Mineirão e deu um show. No campo, as coisas não fluíram como o cruzeirense desejava. Apesar do futebol da Raposa ter sido abaixo da crítica, como em toda a Série B, a noite teve bons momentos, com as homenagens para Rafael Sobis e Ariel Cabral, que fez completou 200 jogos com a camisa celeste em seu último jogo pelo time azul. Sobis e Cabral se abraçaram e deixaram a noite azul como o Cruzeiro merece: em alta, mesmo terminando a Série B em 11º lugar, com 48 pontos. Veja nos vídeos alguns momentos de Sobis e Ariel Cabral celebrando os momentos finais no Cruzeiro. Sobis deixa o futebol de forma definitiva após sua segunda passagem pela Raposa-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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