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Sóbis defende retorno da torcida aos estádios: 'Um jogador a mais'

O atacante do Cruzeiro vê na volta da China Azul um apoio importante para a equipe, que segue oscilante na Série B...
LanceNet

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Publicado em 

13 ago 2021 às 18:46

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 18:46

O atacante Rafael Sobis está satisfeito com o retorno da torcida do Cruzeiro aos jogos, que deve se concretizar nas próximas rodadas da Série B, após o clube azul conseguir reduzir a pena de cinco jogos sem público por uma pena aplicada em 2020, referente a incidentes nos jogos da Raposa do Brasileiro de 2019 contra Atlético-MG, Palmeiras e CSA. Sobis vê como um “jogador a mais” em campo e espera que essa força extra ajuda o time azul a engrenar na Série B, onde ainda está oscilante, ocupando a 15ª posição, com 17 pontos, bem longe do sonhado G4. A Raposa poderia estar em uma condição ainda melhor se não tivesse cedido o empate ao Vitória-BA, na última rodada, jogando em casa. Para o atacante do Cruzeiro, as críticas foram exageradas, mas admitiu que tomar o gol da igualdade no fim do jogo foi um “balde de água fria”. Confira as declarações de Sobis nos vídeos da matéria. Sobis retrucou críticas pelo empate com o Vitória, mas reconheceu que foi um "balde de água fria"-(Bruno Haddad/Cruzeiro)

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