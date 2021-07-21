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Sobis defende Mozart, rechaça desgaste e avisa sobre demissão: 'Não adianta ficar trocando'

O atacante do Cruzeiro tentou amenizar mais um mau resultado da Raposa na Série B, derrota para o Remo, fora de casa...
LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2021 às 09:05

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 09:05

A intensa pressão no Cruzeiro após a derrota para o Remo, por 1 a 0, pela 13 rodada da Série B, só aumentou no já tumultuado ambiente do clube azul. O Cruzeiro não vence há seis jogos na Série B, estacionou nos 11 pontos, ocupando a 17ª colocação, após o triunfo do Vitória sobre a Preta, voltando à zona de rebaixamento. Essa campanha fraca já faz o torcedor pensar na sequência de Mozart Santos no cargo. Porém, o clube mineiro já demitiu Felipe Conceição e caso resolva tirar Mozart do cargo, não poderá contratar outro treinador , tendo de usar algum auxiliar do clube para comandar a equipe celeste. O treinador, ainda comandante da Raposa, falou que sua permanência dependerá da diretoria. Mozart havia dito que mesmo com um novo revés não iria pedir demissão. O técnico provavelmente não quer abrir mão de uma multa rescisória que tem em seu contrato. Por isso, sua saída dependerá mesmo de um acordo entre ele a diretoria ou que o Cruzeiro arrisque ficar sem técnico em caso de nova saída de técnico do clube. Para o atacante Rafael Sobis, demitir outro treinador não vai adiantar e saiu em defesa de Mozart, além de negar que haja algum atrito entre os dois. Confira no vídeo acima o que Mozart disse. Rafael Sobis é contra que haja nova demissão de treinador no Cruzeiro-(Bruno Haddad/Cruzeiro)

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