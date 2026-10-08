Calderano vence 3ª e terá Félix Lebrun pela frente no Smash China

Calderano e Lebrun vem protagonizando disputas acirradas no circuito internacional. Em 2024, o carioca amargou derrota para o francês na disputa da medalha de bronze na Olimpíada de Paris. Os dois já duelaram oito vezes, com cinco vitórias para Lebrun contra três do brasileiro. A última vitória de Calderano contra Lebrun foi no ano passado, por 4 a 2, na final do WTT Star Contender Ljubljana.