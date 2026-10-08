PF ouve vereadores de Cariacica para apurar denúncia de violência política de gênero

ouviu, na última terça-feira (6), os vereadores Ilona Açucena (PT) e Sérgio Camilo (União), da Polícia Federal (PF) ouviu, na última terça-feira (6), os vereadores Ilona Açucena (PT) e Sérgio Camilo (União), da Câmara de Cariacica . Deputada estadual recém-eleita, Açucena denunciou Camilo por violência política de gênero, que teria ocorrido durante sessões plenárias da Casa de Leis.





O depoimento dos vereadores é parte de um procedimento instaurado pela PF por solicitação do Ministério Público Eleitoral e visa a apurar a denúncia de que Sérgio Camilo, ao longo de 2025, teria direcionado ofensas à colega de Legislativo.





Conforme os relatos da parlamentar, nesse período, o vereador teria feito falas em que classificou Açucena como "vereadora da bandeira vermelha", "incompetente" e “não preparada para a altivez do cargo". Em outros momentos, o vereador teria mandado a parlamentar calar a boca.





De acordo com as investigações, em sessão realizada no final de 2025, Sérgio Camilo teria afirmado que a vereadora não estava em plenário porque havia ido ao banheiro, pois estava menstruada.





Em conversa com a reportagem na tarde desta quinta-feira (8), Sérgio Camilo negou que tenha cometido violência política de gênero contra a parlamentar do PT. "Somente repercuti falas feitas pela própria vereadora", disse. Por fim, afirmou que vai aguardar a conclusão do relatório da polícia para apresentar eventual defesa.









Segundo Saulo Salvador, que representa tanto Açucena quanto Camila Valadão em processos sobre violência política de gênero sofrida durante os mandatos, o caso de Gilvan mostra que a Justiça Eleitoral já reconhece e pune esse tipo de violência, mas que a pressão popular e vontade política são importantes para o avanço desse tipo de denúncia.





"Os que reunimos no processo já dão bastantes elementos para a condenação. O caso da Camila mostra que a atenção e o controle da sociedade fazem a diferença", afirma.





Ainda não há decisão sobre o caso, uma vez que novos depoimentos seguem ocorrendo, segundo informações da defesa da vereadora de Cariacica.