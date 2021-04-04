Sobis cita sofrimento no final da partida após vitória e celebra 1º gol em 2021: 'espero que abra a porteira'

O atacante Rafael Sobis marcou seu primeiro gol em 2021, na vitória de 1 a 0 do Cruzeiro sobre o Boa Esporte, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro. O atacante falou do sofrimento que a equipe passou para manter o resultado e espera que a “porteira” seja aberta com o tento marcado. Confira mais no vídeo acima. Próximos jogos O Cruzeiro volta a campo na quarta-feira, 7 de abril, às 17h30, no Independência, contra o Coimbra. O Boa encara o Tombense na outra quarta, 14, às 16h, no Melão em Varginha. Sobis jogou como titular pela segunda vez seguida e fez o gol da vitória da Raposa sobre o Boa-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)